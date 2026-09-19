Điều kiện để đội tuyển U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026

Sau lượt trận thứ hai ở bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026, đội tuyển U23 Uzbekistan giành 6 điểm và sớm ghi tên vào vòng tứ kết, trong khi U23 Việt Nam có nhiều lợi thế để chiếm suất còn lại.

U23 Việt Nam có quyền tự quyết vé vào tứ kết. Ảnh: HẢI HOÀNG

Thứ tự Bảng xếp hạng theo sau U23 Uzbekistan (6 điểm) là U23 Việt Nam (4 điểm), U23 Kuwait (1 điểm) và U23 Philippines (0 điểm). Như vậy, U23 Việt Nam chỉ cần hòa U23 Uzbekistan ở trận cuối là cũng đủ để giành vị trí nhì bảng này.

Nhưng có thể U23 Việt Nam không mạo hiểm hướng đến tỷ số hòa, bởi nếu nhất bảng sẽ gặp đối thủ là nhì bảng khác ở vòng tứ kết. Trường hợp nếu thua U23 Uzbekistan, các cầu thủ Việt Nam cũng hy vọng một tỷ số có lợi ở trận đấu còn lại giữa U23 Kuwait và U23 Philippines, trận đấu mà Kuwait không có quyền tự quyết trong cuộc đua tranh vé đi tiếp.

HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò đến gần với vòng tứ kết ASIAD 2026. Ảnh: HẢI HOÀNG

Một khả năng khác là U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan với tỷ số sát nút, trong khi U23 Kuwait thắng U23 Philippines với cách biệt không quá 2 bàn thì Lê Phát và các đồng đội vẫn có vé đi tiếp. U23 Việt Nam chỉ bị loại khi U23 Kuwait vượt qua U23 Philippines với cách biệt trên 3 bàn, đồng thời U23 Việt Nam thua với cách biệt lớn hơn 2 bàn.

Theo mã số bốc thăm, nếu giành ngôi nhất bảng C, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng D và ngược lại nếu nhì bảng C sẽ gặp nhất bảng D. Cục diện ở bảng D đã xác định hai đội U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia vào tứ kết, chỉ còn chờ phân định thứ hạng chung cuộc sau lượt đấu cuối.

QUỐC CƯỜNG