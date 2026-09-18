HLV Đinh Hồng Vinh: "U23 Việt Nam đã bản lĩnh, kiên cường để vượt qua khó khăn"

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao bản lĩnh và tinh thần thi đấu của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau khi vượt qua U23 Philippines ở trận đấu bản lề bảng C, qua đó mở rộng cánh cửa vào tứ kết ASIAD 2026.

HLV Đinh Hồng Vinh rạng ngời sau khi cùng U23 Việt Nam thắng trận đầu tiên tại ASIAD 2026. ẢNH: HẢI HOÀNG

“Cảm xúc của tôi lúc này rất hạnh phúc. Tôi muốn dành cho lời cảm ơn các học trò, những người đã thể hiện một trận đấu rất kiên cường. Chiến thắng này còn dành cho người hâm mộ Việt Nam”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ sau trận thắng Philippines 2-0 vào chiều 18-9.

Nhà cầm quân của U23 Việt Nam tiếp lời: “Chúng tôi trải qua trận đấu với thế trận không dễ dàng. U23 Philippines vẫn còn cơ hội cạnh tranh nên lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Đối thủ đã lùi sâu 10 người, dẫn tới sự khó khăn trong vấn đề tấn công với toàn đội”.

U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U23 Philippines với áp lực phải giành chiến thắng sau khi bị U23 Kuwait cầm hòa 1-1 ở trận ra quân. Trong khi đó, đối thủ cùng bảng U23 Uzbekistan đã tạo lợi thế lớn bằng chiến thắng đậm 5-1 trước U23 Philippines, khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không còn nhiều lợi thế.

Trên sân CS Asset Minato ở Nagoya (Nhật Bản), U23 Việt Nam kiểm soát bóng và chủ động tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng hàng phòng ngự U23 Philippines chơi tập trung. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0, buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh cách tiếp cận trong giờ nghỉ.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện khuyến khích các cầu thủ tấn công tích cực di chuyển, kéo giãn hàng thủ đối phương và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Những điều chỉnh này dần phát huy hiệu quả trong hiệp 2.

Thủ quân Phạm Lý Đức ăn mừng chiến thắng với đồng đội. Ảnh: HẢI HOÀNG

Phút 74, Nguyễn Thanh Nhàn phá vỡ thế bế tắc bằng pha dứt điểm một chạm sau đường chuyền dài của Nguyễn Đức Anh. Khi thủ môn Guimaraes băng ra khỏi khung thành, Thanh Nhàn nhanh chóng đưa bóng vượt qua người gác đền Philippines, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Bàn thắng giúp đội bóng áo trắng giải tỏa áp lực và tiếp tục duy trì sức ép. Đến phút 87, Nguyễn Xuân Bắc thể hiện nỗ lực đáng kể khi kéo bóng vượt qua hai cầu thủ Philippines trước khi chuyền cho Nguyễn Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ đưa bóng xuống để Nguyễn Lê Phát dứt điểm. Cú sút căng của tiền đạo 19 tuổi đưa bóng dội cả cột lẫn xà, nhưng Lê Phát không bỏ cuộc, lập tức lao theo và bay người đánh đầu vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0.

HLV Đinh Hồng Vinh đặc biệt nhắc đến Xuân Bắc, người góp công trực tiếp trong bàn thắng thứ hai. Ông nói: “Xuân Bắc với tôi hay với HLV Kim Sang-sik cũng vậy, luôn là một thủ lĩnh, thể hiện sự chững chạc qua từng giải đấu. Trong chiến thuật trận này, ai cũng thấy sự nỗ lực, khao khát của Xuân Bắc và mang lại kết quả tốt”.

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh: “Xuân Bắc giành lại bóng, rồi trực tiếp kiến tạo trong bàn thắng thứ 2, đó là sự nỗ lực của bạn. Trận này, tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của Xuân Bắc”.

Với chiến thắng 2-0, U23 Việt Nam có 4 điểm sau 2 lượt trận và tạm dẫn đầu bảng C. Ở lượt cuối ngày 22-9, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối đầu U23 Uzbekistan trong trận đấu quyết định cục diện bảng đấu và cơ hội giành vé vào tứ kết. Còn tối ngày 18-9, U23 Uzbekistan mới đá lượt trận thứ 2 gặp U23 Kuwait.

HỮU THÀNH