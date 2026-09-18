Phạm Lý Đức: “U23 Việt Nam quyết giành 3 điểm trước U23 Philippines”

Trung vệ Phạm Lý Đức khẳng định U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành chiến thắng ở trận đấu bản lề với U23 Philippines, qua đó nuôi hy vọng nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.

Trung vệ Phạm Lý Đức tự tin trước cuộc tái đấu với U23 Philippines. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

“Bản thân tôi cũng như toàn đội luôn đặt quyết tâm cao nhất ở trận đấu ngày 18-9 và trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối vòng bảng. U23 Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để giành được 3 điểm”, trung vệ Lý Đức chia sẻ trước buổi tập chiều 17-9 (giờ Nhật Bản).

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trở lại sân tập lúc 13g15 để hoàn thiện khâu chuẩn bị cho cuộc so tài với U23 Philippines tại lượt trận thứ 2 bảng C. Buổi tập kéo dài hơn 1 giờ trong điều kiện trời nắng đẹp, thuận lợi hơn so với buổi tập một ngày trước đó.

Lý Đức cho biết: “Thời tiết tôi thấy không ảnh hướng quá nhiều đến tôi và toàn đội vì Hà Nội thì thời tiết cũng giống như thế này. Cũng có lúc nắng lúc mưa, thì chúng tôi cũng phải cố gắng thích nghi để phù hợp với giờ tập trung cũng như giờ ra sân”.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Philippines trong thế phải thắng sau khi chỉ giành được 1 điểm ở trận ra quân gặp U23 Kuwait. Trước lượt trận thứ 2, U23 Uzbekistan tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm nhờ chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines. U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, trong khi Philippines chưa có điểm nào.

Ở trận gặp U23 Kuwait, U23 Việt Nam tạo ra số lượng cơ hội đáng kể với 27 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa tương xứng với số cơ hội tạo ra khiến đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh rơi vào tình thế phải giành chiến thắng ở trận đấu bản lề.

Trong 2 buổi tập, ban huấn luyện đặc biệt chú trọng khâu dứt điểm. HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự liên tục thị phạm, yêu cầu các cầu thủ thực hiện những bài tập kết thúc nhằm cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

Bên cạnh hàng công, hàng thủ cũng được yêu cầu duy trì sự tập trung cao độ trước lối chơi bóng dài và khả năng tận dụng bóng bổng của U23 Philippines. Một chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam cải thiện đáng kể vị trí trong bảng đấu và tạo đà thuận lợi trước trận gặp U23 Uzbekistan.

Đánh giá về U23 Philippines, Lý Đức cho rằng đây là đối thủ mà U23 Việt Nam đã có những thông tin khi từng chạm trán tại U23 Đông Nam Á cũng như SEA Games trong năm 2025 và đều giành chiến thắng. Anh nói: “U23 Philippines là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ, có những cầu thủ đang đá cho CLB nước ngoài. Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ và không gì hết ngoài việc chiến đấu hết 100% sức lực”.

Trung vệ của Công an Nhân dân tiếp lời: “U23 Philippines chơi bóng dài rất nhiều vì họ có những tiền đạo to cao nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế những điểm này”.

HỮU THÀNH