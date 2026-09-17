U23 Việt Nam - U23 Philippines: Chờ “cơn mưa” bàn thắng

U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U23 Philippines với áp lực phải giành trọn 3 điểm, thậm chí hướng đến chiến thắng cách biệt để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn được kỳ vọng ghi bàn ở trận gặp U23 Philippines. ẢNH: MINH HOÀNG

* Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines thuộc lượt trận thứ 2 bảng C diễn ra lúc 13g30 ngày 18-9.

Trước khi các đội bước vào lượt trận thứ 2, U23 Uzbekistan tạm dẫn đầu với 3 điểm sau khi đánh bại U23 Philippines tỷ số 5-1. U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm, trong khi U23 Philippines đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào. Khả năng về kịch bản 3 đội cùng có 5 điểm xảy ra, hiệu số bàn thắng bại có thể trở thành yếu tố quan trọng. Vì thế, U23 Việt Nam không chỉ cần thắng mà còn phải tận dụng tối đa cơ hội để ghi nhiều bàn vào lưới U23 Philippines.

Đây cũng chính là bài toán khiến HLV Đinh Hồng Vinh đau đầu. Ở trận gặp U23 Kuwait, U23 Việt Nam tung ra tới 27 cú sút, trong đó có 6 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa tương xứng với số cơ hội tạo ra khiến Nguyễn Thanh Nhàn và đồng đội chỉ có được kết quả hòa, qua đó tự đẩy mình vào thế phải thắng ở trận đấu bản lề với U23 Philippines.

Khâu dứt điểm vì vậy được ban huấn luyện đặc biệt chú trọng trong 2 buổi tập chuẩn bị cho lượt trận thứ 2. HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự liên tục thị phạm và yêu cầu học trò thực hiện các bài tập kết thúc. Những Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt hay Nguyễn Lê Phát đều có khả năng tạo đột biến và dứt điểm tốt, nhưng sự căng cứng về tâm lý có thể khiến họ không thực hiện được điểm chạm cuối cùng như mong muốn.

Giải tỏa áp lực tâm lý là điều cần thiết để các chân sút U23 Việt Nam chơi thanh thoát hơn. Trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn, việc sớm có bàn thắng sẽ giúp toàn đội chủ động hơn về thế trận, đồng thời mở ra cơ hội hướng đến một chiến thắng với cách biệt đủ lớn.

Gặp U23 Philippines là cơ hội để U23 Việt Nam cải thiện khâu dứt điểm. ẢNH: HẢI HOÀNG

Bên cạnh hàng công, hàng thủ cũng cần duy trì sự tập trung cao độ. Ở trận gặp U23 Kuwait, U23 Việt Nam có thời điểm kiểm soát tốt thế trận nhưng lại để đối phương khai thác từ một tình huống cố định vào cuối hiệp 2. Trước đó, thủ môn Cao Văn Bình cũng phải có pha xử lý tập trung trong tình huống đối mặt để tránh nguy cơ thủng lưới sớm. Những sai sót như vậy cần được hạn chế nếu U23 Việt Nam muốn kiểm soát trận đấu.

So với U23 Kuwait, U23 Philippines được xem là đối thủ dễ chịu hơn. Lứa cầu thủ hiện tại của U23 Việt Nam từng 2 lần đánh bại bóng đá trẻ Philippines trong năm 2025, với chiến thắng 2-1 tại vòng bảng Giải U23 Đông Nam Á và 2-0 ở bán kết SEA Games 33. Những kết quả đối đầu gần đây phần nào giúp Thanh Nhàn cùng đồng đội có thêm sự tự tin.

Trong khi đó, hàng thủ U23 Philippines đã để thủng lưới tới 5 bàn ở trận ra quân, bộc lộ nhiều khoảng trống để U23 Việt Nam khai thác. Sau thất bại nặng nề, thầy trò HLV Garrath McPherson buộc phải chơi với tâm thế tìm kiếm chiến thắng. Nếu không giành điểm, U23 Philippines gần như sẽ bị loại.

Sức ép của đối thủ có thể trở thành lợi thế cho U23 Việt Nam. Khi đối phương phải đẩy cao đội hình và nôn nóng tìm bàn thắng, khoảng trống phía sau hàng thủ sẽ xuất hiện. Nếu tận dụng tốt những thời cơ như vậy, U23 Việt Nam có thể vừa hoàn thành mục tiêu 3 điểm, vừa giải tỏa áp lực cho các chân sút trước khi bước vào trận đấu quyết định với U23 Uzbekistan ở lượt cuối.

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-0 U23 Philippines

HỮU THÀNH