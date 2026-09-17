Chiếc cầu nối Đinh Hồng Vinh

Trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait để lại nhiều điều để mổ xẻ, vì đó là trận đấu và U23 Việt Nam đã lãng phí cơ hội ghi bàn cũng như mở rộng cửa cho mình vào tứ kết, nhưng với những gì hiện có, HLV Đinh Hồng Vinh đã ghi điểm.

Ảnh: VFF

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 8-2024, khi HLV Đinh Hồng Vinh được bổ nhiệm làm quyền HLV trưởng U22 Việt Nam dự giải giao hữu ở Trung Quốc theo đề xuất của chính ông Kim Sang-sik, do lịch tập trung của U22 trùng với thời điểm đội tuyển quốc gia hội quân dịp FIFA Days và thi đấu LPBank Cup 2024.

Đó không phải lần cuối. Tháng 3-2025, khi lịch FIFA Days một lần nữa chồng lấn, Kim Sang-sik lại trao quyền dẫn dắt U22 cho trợ lý Đinh Hồng Vinh. Đến tháng 3-2026, kịch bản lặp lại: ông Vinh tiếp tục được HLV trưởng Kim Sang-sik tin tưởng giao trọng trách quyền HLV trưởng U23 Việt Nam trong đợt tập trung đầu tiên sau VCK U23 châu Á.

Ban đầu có thể là chữa cháy, nhưng các kết quả tích cực của U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2025, rồi SEA Games 33 và đỉnh cao là hạng 3 U23 châu Á cho thấy ông Đinh Hồng Vinh đã làm tốt công việc của mình.

Trong những chiến dịch ấy, người đứng đầu mũi vẫn là HLV Kim Sang-sik nhưng nếu không có công việc “bếp núc” gọn gàng trước đó của người trợ lý, thì chắc chắn việc của HLV Kim Sang-sik sẽ nặng nề hơn. Con người ở đội U23 có thể là do ông Kim chọn, nhưng rèn giũa họ suốt thời gian dài, thì đó là công việc không dễ dàng. Hơn nữa, lại là theo giáo án của chính ông Kim soạn.

Đó là một sự phân công có chủ đích có một niềm tin đã được xác thực, lặp đi lặp lại suốt gần hai năm, mỗi khi Kim Sang-sik phải tập trung song song hai đội tuyển, việc quán xuyến đội hình U23 luôn được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Điều đáng nói không phải là ông Vinh được tin tưởng, mà là kết quả của sự tin tưởng ấy. Hai giải Tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc trong năm 2025 là nền tảng quan trọng cho lứa U23 dự SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, và đội bóng trẻ của HLV Đinh Hồng Vinh đều để lại ấn tượng tốt. Mỗi lần Kim Sang-sik quay lại nắm đội sau một đợt vắng mặt, ông tiếp nhận một tập thể vẫn vận hành đúng ý đồ ban đầu, không phải xây lại từ đầu, không phải sửa những lệch lạc chiến thuật mà một trợ lý thiếu ăn ý dễ để lại.

Đó là lý do vì sao trận hòa Kuwait vừa qua, dù thiếu bàn tay trực tiếp của Kim Sang-sik, U23 Việt Nam vẫn kiểm soát bóng 63%, chủ động ngay từ hiệp một - đúng bản sắc mà HLV người Hàn Quốc đã xây dựng. Màn trình diễn ấy cùng sự ứng biến linh hoạt của các cầu thủ trẻ trong trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait không chỉ cho thấy dấu ấn cá nhân của nhà cầm quân người Việt, mà còn làm sáng tỏ một mô hình làm việc vô cùng khoa học và đồng bộ của bóng đá Việt Nam giai đoạn hiện tại.

HLV Đinh Hồng Vinh nắm rõ cả 2 nhóm cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam hiện nay. Chính sự thấu hiểu sâu sắc này giúp ông nắm trọn vẹn triết lý bóng đá, cấu trúc nhân sự lẫn cách thức vận hành lối chơi mà chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng. Nhờ vậy, khi bước vào ASIAD 2026, U23 Việt Nam hoàn toàn không xuất hiện bất kỳ sự đứt gãy nào về mặt chiến thuật.

Sự nhất quán này giúp các cầu thủ không mất thời gian thích nghi, sẵn sàng thực thi đồ án chiến thuật một cách tự nhiên và tự tin. Việc lãng phí cơ hội dẫn đến trận hòa đáng tiếc có lẽ thuộc về một vấn đề khác, khi bóng đá Việt Nam vẫn khan hiếm chân sút nội đẳng cấp, ngoài Đình Bắc.

Cái gốc của sự liền mạch ấy nằm ở quá trình làm việc của HLV Đinh Hồng Vinh. Từng dẫn dắt U16, U19 giành huy chương đồng Đông Nam Á các năm 2007, 2009, làm trợ lý cho Hoàng Anh Tuấn ở U20 dự World Cup 2017, rồi trợ lý cho Park Hang-seo ở U23 năm 2019, trước khi trở thành cánh tay phải của Kim Sang-sik. Một HLV nội đi qua gần như mọi lứa tuyến trẻ quốc gia, giữ vai trò cố định thay vì luân chuyển tùy hứng.

Điểm đáng mừng là hệ thống các tuyến trẻ của Việt Nam đang có những HLV giỏi. Chúng ta có Roland ở đội U17, ông Đinh Hồng Vinh ở U23, còn HLV Hoàng Anh Tuấn thì vừa mới quay lại cầm quân tại U15, U16. Họ đều là những người “thích” làm bóng đá trẻ, nhờ thế mà bảo đảm được tính ổn định và tạo ra được sự phát triển xuyên suốt. Đây là nền tảng huấn luyện khoa học quan trọng để hình thành cái gọi là bản sắc của một đội tuyển quốc gia.

HỒ VIỆT