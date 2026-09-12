U23 Việt Nam rạng rỡ lên đường sang Nhật Bản dự ASIAD 2026

U23 Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh rời trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lúc 22 giờ để di chuyển ra sân bay Nội Bài. Hành trình lần này diễn ra khá vội vã khi tất cả tuyển thủ chỉ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại CLB chủ quản trước khi lập tức hội quân cùng U23 Việt Nam.

Như hậu vệ Nguyễn Đức Anh (Hà Nội) cùng nhóm cầu thủ SLNA gồm Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Vinh và Lê Nguyên Hoàng sau khi thi đấu trên sân Hàng Đẫy tối 12-9 đã nhanh chóng di chuyển ra sân bay để kịp chuyến bay cùng U23 Việt Nam.

HLV Đinh Hồng Vinh rạng ngời trước ống kính truyền thông. ẢNH: TÂM HÀ

Tuy nhiên, sự mệt mỏi dường như không thể che lấp sự háo hức của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khi được đại diện Việt Nam tranh tài tại môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Riêng Quang Vinh bước vào hành trình ASIAD 2026 với tinh thần cực kỳ hưng phấn. Hậu vệ cánh của SLNA vừa lập cú đúp vào lưới Hà Nội FC, góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ tạo nên cú sốc ở vòng 2 V-League 2026-2027 bằng chiến thắng 4-1.

Dự kiến U23 Việt Nam sẽ có mặt tại Nhật Bản lúc 6 giờ 55 phút ngày 13-9. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh còn 2 ngày để ổn định nơi ăn ở, hồi phục thể lực, làm quen thời tiết và tập luyện trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 15-9.

Tiền vệ Hoàng Quang Dũng được bổ sung sát giờ lên đường để thay thế cho Nguyễn Công Phương bị chấn thương. ẢNH: TÂM HÀ

Trong khi đó, trung vệ Đặng Tuấn Phong (Hải Phòng) và hậu vệ Nguyễn Quốc Toản (Quy Nhơn United) có lịch thi đấu cho CLB chủ quản muộn hơn, nên di chuyển từ Hà Nội vào rạng sáng 14-9 để hội quân cùng toàn đội.

Ban huấn luyện sẽ nhanh chóng ổn định đội hình, đồng thời truyền đạt những yêu cầu chiến thuật cơ bản để các cầu thủ có thể bắt nhịp với giải đấu sau quá trình hội quân gấp gáp.

Sau đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản hôm 11-9, U23 Việt Nam là đội tuyển thể thao thứ 2 của Việt Nam bước vào tranh tài tại ASIAD 2026.

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C và có lịch thi đấu lần lượt gặp Kuwait ngày 15-9, Philippines ngày 18-9 và Uzbekistan ngày 22-9.

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu vì màu cờ sắc áo và hướng tới kết quả cao nhất. Với lực lượng chỉ được hoàn thiện sát ngày thi đấu, mục tiêu trước mắt của đội là vượt qua vòng bảng, trước khi hướng đến khả năng tiến sâu tại ASIAD 2026.

Một số hình ảnh U23 Việt Nam tại sân bay Nội Bài (ẢNH: TÂM HÀ)

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Các tuyển thủ U23 Việt Nam được tạo điều kiện làm thủ tục nhanh nhất

Trợ lý HLV Thạch Bảo Khanh

HỮU THÀNH