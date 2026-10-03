Việt Anh và Hoàng Hên vắng mặt, tuyển Việt Nam thoải mái chờ đấu Malaysia

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cùng tiền vệ Đỗ Hoàng Hên không xuất hiện trong buổi tập thả lỏng cùng tuyển Việt Nam, khiến khả năng ra sân của bộ đôi này ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn bỏ ngỏ.

Buổi tập gym của đội tuyển Việt Nam ngày 3-10.

Ngày 3-10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập hồi phục tại phòng gym khách sạn ở Jakarta. Việt Anh cùng Hoàng Hên vắng mặt sau khi cả 2 gặp vấn đề ở vùng cơ đùi sau và phải rời sân trong hiệp 2 trận thắng Pakistan hôm 2-10.

Ban huấn luyện chưa đưa ra thông tin cụ thể về tình trạng của hai cầu thủ. HLV Kim Sang-sik cần chờ kết quả kiểm tra y tế và đánh giá thêm trước khi quyết định khả năng sử dụng Việt Anh và Hoàng Hên trong trận gặp Malaysia lúc 16 giờ ngày 5-10 trên sân Gelora Bung Karno.

Sau chuỗi trận với mật độ 3 ngày/trận và chỉ có 2 ngày nghỉ cho trận tiếp theo, HLV Kim Sang-sik ưu tiên cho các học trò hồi phục thể lực thay vì tổ chức buổi tập chiến thuật trên sân. Đây cũng là ngày đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Indonesia hôm 23-9 mà đội tuyển Việt Nam không ra sân tập luyện.

Không khí buổi tập gym tại khách sạn khá thoải mái. Các tuyển thủ vui vẻ trò chuyện, cười đùa và thực hiện những bài tập hồi phục nhẹ nhàng. Chiến thắng ngược dòng trước Pakistan giúp Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội tìm lại cảm giác chiến thắng sau thất bại trước Thái Lan, đồng thời tạo tâm lý tích cực trước trận đấu cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Việt kiều Anh Williams Minh Hoàng tự tin hơn sau khi có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Dù đây chỉ là trận tranh hạng 3 và đang phải trải qua lịch thi đấu dày đặc, song đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung và quyết tâm kết thúc giải đấu bằng màn trình diễn tích cực.

Malaysia là đối thủ không xa lạ với đội tuyển Việt Nam. Hai đội từng gặp nhau ở bán kết ASEAN Cup hồi tháng 8, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng với tổng tỉ số 4-0 sau 2 lượt trận.

“Sắp tới sẽ là trận đấu thứ 4 của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Sau ngày nghỉ hồi phục, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều mai ( 4-10). Đây sẽ là buổi tập quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lần cuối tình trạng của Việt Anh, Hoàng Hên cùng các cầu thủ khác trước khi chốt đội hình.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)