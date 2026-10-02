HLV Kim Sang-sik: “Tuyển Việt Nam xem trận tranh hạng 3 với Malaysia như chung kết”

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam sẽ chuẩn bị cho trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup với Malaysia như một trận chung kết, dù chỉ có 2 ngày nghỉ giữa các trận đấu.

HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ đội tuyển ở thời điểm khó khăn. ẢNH: TÂM HÀ

Đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ hai bảng B với 6 điểm, nhờ chiến thắng 4-2 trước Pakistan trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) chiều 2-10. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Malaysia trong trận tranh hạng ba, cũng tại địa điểm này, vào ngày 5-10 tới.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo sau trận thắng Pakistan: “Sắp tới sẽ là trận đấu thứ tư của đội tuyển Việt Nam tại giải, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận lịch thi đấu dày, với mật độ 3 ngày/trận, cùng điều kiện thời tiết nóng tại Jakarta đặt ra không ít thách thức cho tuyển Việt Nam. Đội chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi bước vào trận gặp Malaysia, khiến việc phục hồi và quản lý thể trạng trở thành ưu tiên.

HLV Kim Sang-sik cũng để ngỏ khả năng trao cơ hội cho những tuyển thủ chưa được thi đấu nhiều tại FIFA ASEAN Cup 2026. Theo ông, việc xoay tua là cần thiết trong bối cảnh đội phải thi đấu liên tục với thời gian hồi phục ngắn.

HLV Kim Sang-sik chúc mừng tiền đạo Williams Minh Hoàng - Cầu thủ hay nhất trận Việt Nam - Pakistan. ẢNH: TÂM HÀ

Trận đấu với Pakistan cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa 2 hiệp đấu của đội tuyển Việt Nam. Toàn đội bị dẫn 0-1 trong hiệp một, nhưng thay đổi mạnh mẽ sau giờ nghỉ và ghi liên tiếp 4 bàn trước khi để đối phương rút ngắn tỷ số xuống 2-4.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Thời tiết nóng ảnh hưởng đáng kể đến sự tập trung của các cầu thủ trong 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh về nhân sự giúp chúng tôi có thêm năng lượng và tạo ra tác động tích cực. Tôi đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong hiệp hai. Việc đưa những gương mặt giàu năng lượng vào sân đã tạo ra khác biệt. Đây cũng là cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục cân nhắc nhân sự trong trận đấu với Malaysia”.

Phút 50, Nguyễn Hai Long phá bẫy việt vị, xử lý qua hậu vệ Pakistan rồi dứt điểm gỡ hòa. Bảy phút sau, Nguyễn Đình Bắc kiến tạo để đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên.

Đến phút 80, Đình Bắc trực tiếp ghi bàn sau đường chuyền vượt tuyến của Phan Tuấn Tài. Phút 90, tiền đạo 19 tuổi Williams Minh Hoàng tận dụng đường chuyền của Đình Bắc để ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển, ấn định chiến thắng 4-2.

HLV Kim Sang-sik đánh giá Malaysia hiện đã thay đổi khá nhiều về lực lượng so với đội tuyển Việt Nam từng đối đầu tại ASEAN Cup hồi tháng 8. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm thay đổi cách tiếp cận của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik cũng đề cập trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 ở lượt trận cuối bảng A mà ông đã theo dõi một phần. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận định: “Đây là trận đấu có diễn biến bất thường với nhiều tình huống tranh cãi và va chạm. Hai đội đã ghi tới 11 bàn thắng nên diễn biến thực sự khó đoán”.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)