Trợ lý người Việt của tuyển Bangladesh bức xúc về thời gian bù giờ trận Indonesia

Trợ lý Nguyễn Hoàng Lân của tuyển Bangladesh cho biết ông chưa từng chứng kiến tình huống trọng tài thay đổi thời gian bù giờ như trong trận thua Indonesia tỷ số 2-9 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Trọng tài cố gắng ngăn cản các cầu thủ Indonesia và Bangladesh xô xát. ẢNH: TÂM HÀ

“Cả đời làm bóng đá và xem bóng đá của tôi, chưa bao giờ thấy trường hợp như trận đấu này. Trọng tài thứ 4 đã giơ bảng rồi, sau đó người ta lại giơ bảng lần nữa. Tôi không biết nói thế nào cả”, trợ lý Nguyễn Hoàng Lân chia sẻ với truyền thông Việt Nam sau trận đấu.

Tối 1-10, bảng A thuộc FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với diễn biến đầy kịch tính và bất ngờ. Trên sân Si Jalak Harupat (Bandung), Malaysia dẫn Singapore 2-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe ghi thêm 4 bàn để thắng kết quả 6-0 chung cuộc.

Còn ở trận đấu cùng giờ trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta), Indonesia dẫn Bangladesh tỷ số 7-1 ở phút 90. Sau đó, tổ trọng tài xác định hiệp 2 có 2 phút bù giờ và đã giơ bảng thông báo. Tuy nhiên, sau đó thời gian bù giờ được điều chỉnh thành 7 phút. Trên sóng truyền hình, thông tin cũng được cập nhật từ 2 phút lên 7 phút.

Trong khoảng thời gian được cộng thêm, Indonesia dù để thủng lưới 1 lần nhưng kịp ghi liên tiếp 2 bàn, nâng tỉ số lên 9-2. Diễn biến này đưa Indonesia và Malaysia cùng có 7 điểm và hiệu số (+9). Nhưng đội chủ nhà đứng đầu bảng nhờ ghi được 11 bàn, trong khi Malaysia có 9 bàn.

Kết quả này đưa Indonesia vào thi đấu trận chung kết với Thái Lan, còn Malaysia xuống chơi trận tranh hạng 3 cùng Việt Nam (hoặc Philippines/Bangladesh).

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Gelora Bung Karno, ban huấn luyện Bangladesh tiến vào phản ứng với tổ trọng tài do ông Nasrullo Kabirov (Tajikistan) điều khiển. Một số cầu thủ Bangladesh cũng xảy ra xô xát với cầu thủ Indonesia. Ban tổ chức sau đó phải huy động lực lượng an ninh để bảo vệ tổ trọng tài và ngăn căng thẳng tiếp tục leo thang.

Trợ lý Nguyễn Hoàng Lân (phải) là thành viên ban huấn luyện tuyển Bangladesh

Sau trận đấu, trợ lý Nguyễn Hoàng Lân của Bangladesh bày tỏ sự bất ngờ về quyết định của tổ trọng tài. Ông tiếp lời: “Tôi hiểu thời khắc bù giờ đó, Malaysia đã ghi thêm bàn nên buộc Indonesia muốn vào chung kết phải ghi thêm bàn vào lưới Bangladesh. Tôi không muốn bình luận thêm điều gì cả. Khán giả trung lập xem cũng sẽ có góc nhìn chính xác để đánh giá”.

Ông Lân nhấn mạnh: “Ngay cả khi check VAR ở trận đấu giữa Indonesia - Bangladesh, nhưng khi có thông tin ở trận Malaysia không có lợi cho Indonesia thì quyết định bất ngờ thay đổi”.

Dù thất vọng với kết quả, trợ lý Nguyễn Hoàng Lân đánh giá Bangladesh đã có sự điều chỉnh tích cực sau giờ nghỉ. Ông chia sẻ: “Sau khi hiệp 1 có kết quả không tốt, chúng tôi đã điều chỉnh các cầu thủ từ tinh thần thi đấu đến đấu pháp. Hiệp 2 chúng tôi đã cải thiện và chơi tốt hơn nhiều. Hôm nay chúng tôi đã ghi 2 bàn thắng vào lưới đội mạnh”.

Trợ lý Nguyễn Hoàng Lân gia nhập ban huấn luyện tuyển Bangladesh cùng HLV trưởng Thomas Dooley từ đầu tháng 8-2026. Ông có hơn 10 năm làm việc tại Thể Công Viettel, từ các đội trẻ đến đội 1, từng góp phần vào chức vô địch V-League 2020 và tham dự các giải đấu cấp CLB châu Á. Sau thời gian làm việc tại Thể Công Viettel, ông Lân từng làm trợ lý ở tuyển Guyana và đội hạng Nhất Bắc Ninh trên hành trình giành quyền thăng hạng V-League.

HỮU THÀNH (từ Jakarta)