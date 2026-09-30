Khởi động giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026

Ngày 30-9, giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026 chính thức được khởi động qua lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu theo hình thức trực tiếp tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF).

HLV Lê Minh Mính cùng Bình Định FC tại lễ xuất quân. Ảnh: CLB

Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026 có sự tham dự của 12 đội bóng, được chia thành hai bảng theo khu vực địa lý.

Cụ thể như sau: Bảng A do Công ty TNHH Thể thao Vạn Xuân đăng cai tổ chức tại sân vận động xã Đan Phượng, Hà Nội, gồm: Đội hạng Ba Hà Nội, Hà Nội Bulls, Hưng Khôi Hà Nội, Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình, Bình Định FC và Vạn Xuân Đan Phượng.

Bảng B do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức tại sân vận động Tiền Giang và sân Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp, gồm: An Giang, Đồng Nai, Hồ Chí Minh United, STP Food TPHCM, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa và Đồng Tháp.

Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12-10 đến ngày 9-11-2026. Tại mỗi bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) tại địa phương đăng cai. Kết quả thi đấu được tính điểm và xếp hạng theo quy định của Điều lệ Giải. 04 đội xếp hạng cao nhất, gồm 02 đội xếp thứ Nhất và 02 đội xếp thứ Nhì tại hai bảng, sẽ giành quyền tham dự Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2027.

Lượt trận đầu tiên của Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 12-10, với các trận đấu tại cả hai bảng. Theo kết quả bốc thăm, tại Bảng A, Vạn Xuân Đan Phượng gặp Bình Định FC, Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình đối đầu Hà Nội Bulls, trong khi Hưng Khôi Hà Nội gặp Đội hạng Ba Hà Nội.

Tại Bảng B, Đồng Tháp gặp STP Food TPHCM, Hồ Chí Minh United gặp An Giang và Đồng Nai gặp Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa. Các trận đấu được tổ chức tại sân vận động Tiền Giang và sân Sơn Quy, tỉnh Đồng Tháp.

QUỐC CƯỜNG