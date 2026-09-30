U23 Hàn Quốc ngược dòng thắng Trung Quốc 2-1, vào chung kết ASIAD 20

Đội tuyển U23 bóng đá nam Hàn Quốc đã giành quyền vào chung kết sau khi đánh bại U23 Trung Quốc. Với chiến thắng này, Hàn Quốc chỉ còn cách HCV môn bóng đá nam ASIAD lần thứ 4 liên tiếp lịch sử đúng một trận thắng nữa.

U23 Hàn Quốc (trái) ngược dòng đánh bại U23 Trung Quốc vào chung kết ASIAD 20. Ảnh: THX

Lee Young-jun và Bae Jun-ho mỗi người ghi một bàn thắng cho Hàn Quốc trong trận bán kết diễn ra tại sân vận động Nagai ở Osaka, đưa đội nhà đến gần hơn với mục tiêu giành HCV lần thứ 4 liên tiếp. Trong trận tranh HCV vào ngày 3-10, Hàn Quốc sẽ đối đầu với Nhật Bản hoặc Uzbekistan, hai đội này thi đấu trận bán kết còn lại cũng tại Osaka vào cuối ngày 30-9.

Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung đã lần lượt đánh bại Qatar Saudi và Arabia, sau đó là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở tứ kết. Trước đối thủ "khó nhằn" Trung Quốc ở bán kết chiều 30-9, Hàn Quốc sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Lee Young-jun chơi ở vị trí tiền đạo cắm, được hỗ trợ bởi Eom Ji-sung, Bae Jun-ho và Lee Hyun-joo. Hwang Do-yoon và Lee Seung-won đảm nhiệm khu trung tuyến, trong khi Bae Hyun-seo, Kim Ji-su, Shin Min-ha và Choi Seok-hyun tạo thành hàng phòng ngự. Kim Joon-hong trấn giữ khung thành.

Trung Quốc đáp trả bằng sơ đồ 3-5-2 quen thuộc. Zhang Yuning và Wang Yudong lĩnh xướng hàng công, với Hu Hetao, Xu Bin, Wu Xi, Mao Weijie và Yang Si ở hàng tiền vệ. Zhu Chenjie, Feng Xiao và Liu Haopan tạo thành hàng phòng ngự, còn Li Hao bắt chính trong cầu môn.

Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Trung Quốc. Họ tạo ra nhiều cơ hội trước vòng cấm địa nhưng gặp khó khăn trong việc chuyển hóa thành bàn thắng. Thay vào đó, Trung Quốc lại là đội mở tỷ số trước.

Ở phút 23, Trung Quốc giành được bóng ở khu vực giữa sân và triển khai một đợt phản công nhanh. Wang Yudong dứt điểm chính xác để đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Nhưng Hàn Quốc gỡ hòa chỉ 10 phút sau khi bị thủng lưới. Ở phút 33, Eom Ji-sung thực hiện quả phạt góc hướng về cột xa, và Lee Young-jun bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới, san bằng tỷ số 1-1. Sau đó, Hàn Quốc gia tăng thời lượng kiểm soát bóng với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng quyết định. Trung Quốc cố gắng cắt đứt nhịp độ trận đấu bằng những pha tranh chấp rất quyết liệt.

Eom Ji-sung, Lee Young-jun và Bae Jun-ho lần lượt có cơ hội ghi bàn cho Hàn Quốc, nhưng các cú dứt điểm của họ đều không thành công. Ngược lại, Trung Quốc buộc phải thay người do chấn thương vào giữa hiệp 2, Mao Weijie bị đau sau pha va chạm mạnh với Bae Hyun-seo và phải rời sân bằng cáng trong nước mắt, nhường chỗ cho Mutelrif Iminkari. Nhưng Trung Quốc mới là đội có cơ hội lớn vượt lên sau đó, tiếc rằng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau nỗ lực dứt điểm của Zhang Yuning.

Bàn thắng quyết định đến với Hàn Quốc ở phút 82. Eom Ji-sung tạt bóng từ ngoài vòng cấm, Bae Jun-ho di chuyển đón bóng rồi đánh đầu tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng 2-1.

LINH SƠN