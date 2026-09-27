Thảm họa "phút 55" của đội tuyển Anh: nỗi đau lặp lại nhưng mang sắc thái mới

Khung giờ "phù thủy" phút 55 một lần nữa gọi tên tuyển Anh. Trong trận mở màn Nations League gặp Tây Ban Nha tại SVĐ Wembley, "Tam Sư" đã trải qua một kịch bản nghiệt ngã vô cùng quen thuộc.

Harry Kane lại thua trận cùng tuyển ANh. Ảnh THX

Giống như trận bán kết World Cup gặp Argentina tại Atlanta hồi tháng 7, đội tuyển Anh từng vươn lên dẫn trước đối thủ chung kết World Cup, thi đấu hưng phấn và kiểm soát trận đấu cho đến đúng cột mốc phút 55. Tuy nhiên, trong cả hai trận đấu đó, 35 phút cuối cùng đều biến thành cơn ác mộng khi "Tam Sư" để thua 0-2 trong khoảng thời gian còn lại.

Một sắc thái khác

Dù cùng gục ngã ở cột mốc phút 55, cách sụp đổ tại Wembley lại mang sắc thái rất khác so với thảm họa ở Atlanta. Tại Mỹ ba tháng trước, ngay sau khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số ở phút 55, tuyển Anh đã vụn vỡ hoàn toàn như một chiếc bánh quy bị ngâm nước quá lâu. Họ co cụm phòng ngự thụ động, kiểm soát bóng vỏn vẹn 12% và HLV Tuchel bị hoảng loạn đến mức phải chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ.

Trái lại, màn tiếp đón Tây Ban Nha tại Wembley lại khởi đầu bằng tinh thần phản kháng đáng khen ngợi. Sau sai lầm tai hại của Marc Guehi giúp Lamine Yamal mở tỷ số sớm cho Tây Ban Nha, tuyển Anh không hề hoảng sợ dù Rodri liên tục làm chủ khu trung tuyến. Đến phút 36, từ pha xoạc bóng quyết đoán của Elliot Anderson, Jude Bellingham bứt tốc chuyền bóng thuận lợi để Anthony Gordon dứt điểm tinh tế quân bình tỷ số 1-1.

Bàn thắng vươn lên dẫn 2-1 sau đó của Harry Kane cùng lối chơi áp sát tầm cao mạnh mẽ khiến các khán đài Wembley bùng nổ trong giai điệu cổ vũ HLV Tuchel. Bước ngoặt nghiệt ngã đến ở phút 54 khi công nghệ VAR cho Anh hưởng quả phạt đền sau tình huống va chạm của Bellingham. Bước lên chấm 11m, thủ quân Harry Kane lại trượt chân trụ và sút bóng dội xà ngang.

Bước ngoặt mất kiểm soát và sự chênh lệch tuyến giữa

Cú sút phạt đền hỏng ăn đúng phút 55 đã lập tức làm đảo chiều tâm lý trận đấu. Tây Ban Nha nhanh chóng cảm nhận được sự hoang mang của đối thủ và lập tức giành lại quyền kiểm soát trận đấu như một nhóm thần đồng cờ vua 11 tuổi. Chỉ trong vòng 5 phút, "La Roja" đã quân bình tỷ số, trước khi Mikel Oyarzabal tung cú tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ thành James Trafford ở phút 69 để ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách.

Sự chênh lệch giữa hai nền bóng đá được thể hiện rõ nhất ở phút 70 khi hai HLV thực hiện quyền thay người ở tuyến giữa: Tây Ban Nha tung Pedri vào sân, còn Anh đưa James Garner vào thay. Sự xuất hiện của Pedri kết hợp cùng Rodri và Dani Olmo tạo thành bộ ba tiền vệ Barcelona vượt trội hoàn toàn về kỹ thuật và khả năng cầm nhịp.

Dù đối phương kiểm soát hoàn toàn thế trận, điểm tích cực là tuyển Anh không hề sụp đổ tâm lý hay hoảng loạn đá bóng dài như ở Atlanta, mà vẫn kiên trì áp sát và tạo ra những cơ hội nguy hiểm ở cuối trận.

Tây Ban Nha rõ ràng là một "cỗ máy hệ thống" hoàn hảo, đại diện cho một văn hóa huấn luyện chuyên sâu và luôn là đối thủ gây nhiều đau đớn nhất cho bóng đá Anh. Tuy nhiên, thất bại 2-3 này không phải là một bước lùi hoàn toàn. Đúng như triết lý "Thua lại, nhưng thua tốt hơn", tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel đã cho thấy những bước tiến thực sự về bản lĩnh, lối chơi chủ động và tinh thần không bỏ cuộc trước nhà vô địch thế giới.

HLV Tuchel và trung vệ Guehi. Ảnh THX

HLV Thomas Tuchel: không liên quan gì đến chuyện của Man City HLV trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, đã thẳng thắn bác bỏ những nghi ngại cho rằng tâm lý các học trò bị ảnh hưởng bởi phán quyết vi phạm quy định tài chính của Man City ngay trước thềm trận đấu dù thực tế, hai cầu thủ thuộc Man City là Guehi và O'Reilly đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. Theo chiến lược gia người Đức khẳng định các tuyển thủ Anh là những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu, sở hữu bản lĩnh và sự tập trung tuyệt đối khi khoác áo quốc gia. Những diễn biến pháp lý hay "tiếng ồn" bên ngoài từ cấp câu lạc bộ hoàn toàn không xâm nhập vào nội bộ đội tuyển hay làm xao nhãng quá trình chuẩn bị chuyên môn của toàn đội. Tuchel nhấn mạnh tập thể "Tam Sư" vẫn duy trì sự gắn kết chặt chẽ để tiếp tục hoàn thiện lối chơi.

HỒ VIỆT