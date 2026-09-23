U23 Trung Quốc vào tứ kết ASIAD đầy kịch tính

U23 Trung Quốc đứng đầu bảng B giành quyền vào tứ kết. Ảnh: THX

Trận hòa U23 UAE đã giúp U23 Trung Quốc đứng đầu bảng B với 5 điểm, và cùng U23 CHDCND Triều Tiên giành quyền vào tứ kết.

Trước khi bước vào lượt trận cuối, U23 Trung Quốc và U23 Iran đều có 4 điểm, trong khi U23 Triều Tiên và U23 UAE mỗi đội có 1 điểm. Cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp hoặc nguy cơ bị loại.

Với Trung Quốc, họ chỉ cần một trận hòa là đủ để giành quyền đi tiếp, và HLV trưởng Antonio Puche đã quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát cùng sơ đồ 5-3-2 đã sử dụng trong 2 trận đầu tiên, tập trung vào phản công kết hợp cùng hàng phòng ngự vững chắc.

Hiệp một diễn ra với nhiều pha tranh chấp quyết liệt và trận đấu thường xuyên bị gián đoạn bởi các lỗi phạm lỗi, nhưng không bên nào tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt. Ở phút 51, Zhang Yuning xâm nhập vòng cấm và tung cú sút ở góc hẹp, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hai phút sau, cầu thủ 2 đội đã xảy ra xô xát căng thẳng. Trọng tài đã rút thẻ vàng phạt cả Wang Yudong và Mansour Almenhali. Do đây là thẻ vàng thứ 2 của Wang tại giải đấu, anh sẽ phải vắng mặt ở trận đấu tiếp theo.

Buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, UAE đã gia tăng sức ép trong những phút cuối trận. Phút 57, họ đã đưa được bóng vào lưới từ một pha phản công nhanh, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Ở phút 78, Ameismeuku của UAE đánh đầu về phía góc xa khung thành, nhưng thủ môn Li Hao đã cản phá xuất sắc. UAE không thể tạo thêm cơ hội rõ rệt nào nữa và tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Ở trận đấu còn lại của bảng diễn ra cùng giờ, Triều Tiên đã có màn lội ngược dòng gây sốc đánh bại Iran với tỷ số 4-1. Trung Quốc đứng đầu bảng với 5 điểm, trong khi Triều Tiên và Iran cùng có 4 điểm, nhưng Triều Tiên giành quyền đi tiếp ở vị trí nhì bảng nhờ hơn về chỉ số đối đầu. UAE xếp cuối bảng với 2 điểm.

Tại vòng tứ kết diễn ra vào ngày 26-9, Trung Quốc sẽ chạm trán đội nhì bảng A - hoặc Nhật Bản hoặc Thái Lan, 2 đội đã giành quyền đi tiếp và chỉ phân định ngôi đầu ở trận đấu muộn vào đêm 23-9.

HLV Puche cho biết: “Tôi không biết dùng từ ngữ nào để khen ngợi các học trò của mình, nhưng tôi thực sự tự hào. Chúng tôi sẽ theo dõi trận đấu giữa Nhật Bản và Thái Lan. Tôi sẽ không quá bận tâm về việc đối thủ là ai mà tập trung nhiều hơn vào của đội mình”.

LINH SƠN