"Cơn cuồng phong" bàn thắng của Barca

Barca đang ở phong độ hủy diệt khi toàn thắng cả 7 trận trên mọi đấu trường, ghi tới 33 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 lần.

Trang Opta vừa giật tít: Barcelona ghi bàn như thế này thì ai cần Alvarez nữa chứ? Đội bóng lớn của Tây Ban Nha dẫn đầu cả châu Âu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) +3,06 mỗi trận.

Bước ngoặt chuyển nhượng và sự thích ứng chiến thuật

Kể từ khi HLV Hansi Flick tiếp quản chiếc ghế nóng vào mùa hè năm 2024, Barca đã thành cỗ máy ghi bàn đáng sợ bậc nhất bóng đá thế giới. Mùa giải trước, gã khổng lồ xứ Catalonia ghi tới 95 bàn tại La Liga và 144 bàn trên mọi đấu trường. Bước sang chiến dịch 2026-27, sức mạnh tấn công ở một tầm cao hoàn toàn mới.

Tại La Liga, đoàn quân của Hansi Flick đã nã đạn tới 28 lần chỉ sau 6 vòng đấu – trung bình 4,7 bàn/trận. Đây là hiệu suất ghi bàn cao nhất trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa này (vượt xa đội xếp thứ hai là Freiburg với 3,3 bàn/trận), đồng thời bỏ xa đội có hàng công tốt thứ hai tại La Liga ít nhất 11 bàn thắng.

Tính trên mọi đấu trường, có tới 5 trong số 7 trận đã đấu chứng kiến Barca ghi từ 5 bàn trở lên (Elche 5-0, Vallecano 5-2, Valencia 5-0, Levante 4-2, Racing 7-2 tại La Liga và nghiền nát Feyenoord 5-1 ở Champions League).

Đặc biệt, trong chiến thắng 7-2 trước Racing rạng sáng 18-9, Barca đã thiết lập xG lên tới 6,74 – con số cao nhất từng được ghi nhận trong một trận đấu tại La Liga kể từ khi dữ liệu Opta bắt đầu thống kê từ mùa giải 2010-11. Tính tổng cộng dưới triều đại Hansi Flick, Barca đã bỏ túi 351 bàn thắng sau 124 trận, đạt hiệu suất trung bình 2,8 bàn/trận.

Điều đáng nói là sức mạnh tấn công khủng khiếp này diễn ra ngay sau một mùa hè nhiều biến động. Sau khi huyền thoại Ba Lan, Lewandowski chia tay, mục tiêu số một của Barca là chân sút Julian Alvarez của Atletico Madrid. Vụ ồn ào này kết thúc khi Atletico đã kiên quyết từ chối bán ngôi sao của mình.

Barca buộc phải thích ứng khi không có tiền đạo mục tiêu. HLV Hansi Flick đã đưa ra một phát kiến chiến thuật mang tính bước ngoặt: đẩy Raphinha lên đá vị trí trung phong cắm. Dù mùa trước chưa từng thi đấu ở vị trí số 9, Raphinha mùa này đã dành tới 91% thời gian thi đấu để dẫn dắt hàng công – và quyết định này đã mang lại thành công rực rỡ ngoài mong đợi.

Sự biến ảo của hàng công Barcelona nằm ở sự kết hợp ăn ý đến kinh ngạc của bộ ba tấn công linh hoạt. Raphinha đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp với 11 bàn thắng sau 6 trận, đạt tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng lên tới 42,9% (38,1% nếu không tính phạt đền).

Bên hành lang cánh, Lamine Yamal tiếp tục trình diễn phong độ đỉnh cao với 8 bàn thắng và dẫn đầu toàn châu Âu về số cơ hội tạo ra từ bóng sống với 21 lần. Tổng cộng, bộ đôi Raphinha và Yamal đã in dấu giày vào 19 bàn thắng và 7 đường kiến tạo trên mọi đấu trường.

Những kỷ lục chờ bị xô đổ và thử thách đại chiến tháng 10

Sự áp đảo của Barca không chỉ đến từ việc tạo ra số lượng cú sút lớn mà còn ở chất lượng vượt trội của từng cơ hội. Tại La Liga, Real Madrid thực hiện 124 cú sút và ghi được số lượng bàn thắng ít hơn Barca tới 11 bàn dù Barca chỉ tung ra 126 cú sút. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Barcelona đạt 22,2% – đứng thứ hai tại 5 giải VĐQG châu Âu (chỉ sau hiện tượng Elversberg ở Đức).

Vị trí ghi bàn của Barca, không tính các bàn đá phản

Đáng chú ý, họ ghi tới 23 bàn từ các tình huống bóng sống. Với hiệu suất ghi 4,7 bàn/trận hiện tại, Barcelona trên lý thuyết đang hướng tới cột mốc vô tiền khoáng hậu 177 bàn thắng tại La Liga mùa này – vượt xa kỷ lục lịch sử 121 bàn của Real Madrid thiết lập ở mùa giải 2011-12. Nếu thi đấu đủ 57 trận như mùa giải trước, tổng số bàn thắng họ có thể chạm tới lên tới con số 268.

Dù chặng đường mùa giải còn rất dài, thử thách thực sự để kiểm chứng sức mạnh khủng khiếp của cỗ máy tấn công này sẽ đến vào cuối tháng 10. Trong vòng chưa đầy một tuần, Barcelona sẽ đối đầu với hai gã khổng lồ Paris Saint-Germain tại Champions League (20-10) và trận El Clasico (25-10).

Đó cũng là lúc bóng đá thế giới có câu trả lời chính xác nhất: Liệu có ai đủ sức ngăn cản sức mạnh tấn công hủy diệt của Hansi Flick và các học trò?

HỒ VIỆT