Mourinho lo lắng về sự chật vật của Real và phong độ Vinicius

Real Madrid tránh được một trận thua đáng xấu hổ rạng sáng nay (16-0) tại vòng 6 La Liga mùa này, dù dẫn trước Elche 2-0 nhờ bàn thắng của Matias Dituro (đá phản lưới nhà) và Kylian Mbappe, nhưng đối thủ gỡ 2-2.

Mourinho trong trận đấu với Elche (Ảnh: THX)

Đội bóng lớn Real của HLV Mourinho cần đến bàn thắng phút bù giờ của Carlos Espi để giành trọn 3 điểm trước Elche.

Mourinho chia sẻ đầy rẫy lo âu sau trận thắng thứ 5 của Real tại La Liga 2026-2027: “Rõ ràng sau hiệp 1, chúng tôi có cảm giác rằng mình có thể ghi 3, 4 hoặc là 5 bàn ở trong hiệp 2. Nhưng các cầu thủ đã bị sụt giảm cường độ chơi bóng, để lộ quá nhiều khoảng trống. Cả khi Bellingham và Brahim vào sân, tôi đã cố gắng tạo ra sự ổn định cho tuyến giữa, bởi vì Vinicius và Guler đã mệt mỏi”.

Ông thầy người Bồ Đào Nha tiếp tục trần tình: “Khi tôi đang nghĩ đến sự ổn định, Elche ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và trong SVĐ chật kín khán giả này, những đội bóng tưởng chừng như đã chết, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc họ lại bừng tỉnh. Để rồi, tỷ số lại trở thành 2-2!”.

“Nhưng chúng tôi có một băng ghế dự bị đầy tài năng và tôi mạo hiểm tối đa, bởi một trận hòa sẽ là vô ích. Chúng tôi cần ghi bàn và phản ứng mạnh mẽ. Cuối cùng, chúng tôi đã giành chiến thắng mà mình mong muốn!”.

Vinicius đã chơi rất tệ (Ảnh: THX)

Ông Mourinho tiếp tục bày tỏ sự lo ngại về cường độ chơi bóng của học trò trong 3 trận đấu liên tiếp: "Chúng tôi bị sụt giảm cường độ, có thể dẫn đến mất kiểm soát. Các cầu thủ cần nghỉ ngơi".

Sau những lo âu, Mourinho dành lời khen nỗ lực của người hùng của trận đấu là Epsi: “Cậu ấy chơi tốt, là một cầu thủ giỏi hơn Mbappe. Thực sự Real chơi với cả 2 người cùng một lúc ở phía trên không dễ".

Có một trường hợp, Mourinho đã tránh không nói tới, đó là Vinicius. Tiền đạo Brazil vừa có trận đấu đáng thất vọng tiếp theo: 0 bàn thắng, 0 có pha kiến tạo, 0 lần nào rê bóng thành công, 0 chuyền chính xác, 9 lần mất bóng, 2 lần bỏ cơ hội rõ ràng.

Vinicius đã ra sân ngay từ đầu trận đấu với Elche, ở vị trí quen thuộc bên cánh trái. Nhưng để nói rằng cầu thủ 26 tuổi này đã gặp khó khăn trong việc thể hiện phong độ tốt nhất của mình thì quả là một cách nói giảm nhẹ với thực tế ở trên sân.

Hết lần này đến lần khác, những nỗ lực của Vinicius trong việc tạo ảnh hưởng đến trận đấu tại khu vực 1/3 cuối sân đối phương đều không thành công, dẫn đến việc anh đã đánh mất quyền kiểm soát bóng vào tay đội khách, và không chỉ có 1 lần.

Màn trình diễn của Vinicius chỉ là nối tiếp cả một quá trình quá thất vọng, sau khi trở về từ World Cup. Tính đến thời điểm này, Vinicius mới chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng + 3 kiến tạo trong 7 trận đấu tiên (La Liga và cả Champions League). Thành tích này là quá kém so với sự thăng hoa của Mbappe.

Đ.Hg.