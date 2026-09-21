Mourinho trút cơn thịnh nộ lên trọng tài sau trận Real thua Atletico 1-2

HLV Jose Mourinho chỉ cần 1 tờ giấy để đưa ra phán quyết về trận derby Madrid. Ông giơ cao bức ảnh ghi lại 2 tình huống va chạm ở hiệp 1, đồng thời cáo buộc trọng tài mất kiểm soát trong thất bại 1-2 của Real trước Atletico tại vòng 7 La Liga.

Atletico thắng 10 cầu thủ Real 2-1 (Ảnh: THX)

Real Madrid vô cùng phẫn nộ khi hậu vệ Cristian Romero của Atletico Madrid không bị đuổi khỏi sân sau một pha giẫm chân lên Jude Bellingham. Real cũng phàn nàn về pha vào bóng của Lee Kang-in với Federico Valverde, trước khi bị đẩy vào thế thiếu người chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.

“Chúng tôi có thể bỏ qua buổi họp báo này, bởi toàn bộ diễn biến của trận đấu đã nằm trọn ở đây rồi”, Mourinho phát biểu trong khi giơ cao các tấm hình, và mở màn chỉ trích trọng tài kéo dài gần 5 phút. “Real phải đối mặt khó khăn, kể từ khi bị đuổi người. Trọng tài lẽ ra phải cho bên kia 2 tấm thẻ đỏ mười mươi. Hãy thử tưởng tượng xem 50 phút trong thế 11 đấu 9 sẽ thế nào nếu công lý được thực thi”.

Hậu vệ Dean Huijsen của Real bị truất quyền thi đấu khi phạm lỗi với Giuliano Simeone trong vòng cấm, và tạo điều kiện để Alejandro Grimaldo ghi bàn ở trên chấm phạt đền với một cú sút tầm thấp. Jonathan David đã nhân đôi cách biệt cho Atletico chỉ 6 phút sau đó, trước khi Antonio Rudiger đánh đầu từ quả phạt trực tiếp ở những phút cuối cùng để rút ngắn tỷ số. Nhưng nỗ lực từ sau phút 89 trở đi của các cầu thủ Real là không đủ.

HLV Mourinho chia sẻ ông chỉ biết “ôm lấy các học trò đầy đẳng cấp và bản lĩnh kiên cường”, đồng thời chĩa mũi nhọn phản ứng gay gắt vào trọng tài chính Miguel Ángel Ortiz Arias: “Người ta bổ nhiệm một trọng tài 41 tuổi chưa từng có kinh nghiệm quốc tế, và chắc chắn không phải vì ông ta là một trọng tài giỏi. Vị trọng tài tội nghiệp đến đây và không thể chịu đựng nổi sức ép thực sự khủng khiếp”.

Mbappe cũng chịu áp lực khủng khiếp trên sân Atletico (Ảnh: THX)

“Tôi gọi đó là thứ sức ép “kiểu của thập niên 80” tại sân này (ám chỉ sân Metropolitano với 70.514 khán giả đã đến sân so với sức chứa 70.692 chỗ ngồi)".

Khi được hỏi về việc đã bị Barcelona bỏ xa đến 6 điểm sau 7 vòng đấu của La Liga mùa này, HLV Mourinho nói đầy ẩn ý: “Nếu họ chỉ cần để chúng tôi được yên và cho phép chúng tôi thi đấu trên một mặt sân bình đẳng với tất cả các đội khác, chặng đường ở phía trước vẫn còn rất dài. Tôi sẽ không muốn đi xa đến mức nói rằng trận đấu này đã được dàn xếp. Tôi tin rằng, họ đơn giản đã mắc sai lầm”.

Về những phát biểu của HLV Mourinho, đồng nghiệp Diego Simeone của Atletico đã kêu gọi sự kiềm chế: “Dù ai phát biểu, là tôi, Mourinho, Hansi Flick hay Manuel Pellegrini, tất cả đều phải cẩn trọng với lời nói của mình”.

Simeone nói thêm về màn trình diễn của Atletico, sau khi giữ vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng La Liga: “Khán giả đã chứng kiến một trận đấu tuyệt vời, và chúng tôi phòng ngự rất tốt trước một đội bóng chơi rất hay. Atletico đã kiểm soát trận đấu khi còn 11 đấu 11. Và chúng tôi tiếp tục kiểm soát nó khi cuộc chơi trở thành 10 đấu 11. Nhưng đây mới chỉ là một bước đi trên hành trình tiếp tục trưởng thành và hoàn thiện của CLB”.

BXH La Liga sau 7 vòng đấu

1-Barcelona 21 điểm Hiệu số 31-7 2-Atletico 16 điểm Hiệu số 16-7 3-Betis 16 điểm Hiệu số 9-7 4-Real 15 điểm Hiệu số 18-8

Đ.Hg.