HLV Amorim thừa nhận AC Milan đã bị Juventus áp đảo

HLV trưởng AC Milan Ruben Amorim thừa nhận, đội bóng của ông đã bị Juventus áp đảo ở vòng 3 của Serie A dù Juve cuối cùng chỉ giành được một trận hòa trước Milan với bàn thắng phút muộn phút 90+2 của Federico Gatti...

Các cầu thủ Juventus - áo trắng đen, áp đảo AC Milan dù phải nhận kết quả hòa (Ảnh: THX)

Đó là một màn trình diễn ấn tượng của Bianconeri (biệt danh của Juventus), đội bóng kiểm soát phần lớn trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, AC Milan vươn lên dẫn trước ở phút thứ 68 nhờ công của Alphadjo Cisse, qua đó mở ra khả năng giành 3 điểm.

AC Milan nằm trong số những CLB được kỳ vọng là sẽ cạnh tranh chức vô địch Serie A ở mùa này. Vì thế, Juventus chơi đầy quyết tâm trước đối thủ trong phần lớn trận đấu, nhưng việc không thể ghi bàn suýt chút nữa khiến họ phải trả giá.

Sau pha ghi bàn mở tỉ số của Cisse cho AC Milan, Juve vẫn bền bỉ chơi bóng. Cuối cùng, bàn thắng muộn của Gatti giúp Juventus giật lại 1 điểm.

Phát biểu qua kênh Tuttojuve, Amorim nói: “Tôi nghĩ Juventus thi đấu tốt hơn chúng tôi, đặc biệt ở khả năng kiểm soát bóng. Chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng nhưng đã không bảo vệ được thành quả”.

Với kết quả này, AC Milan và Juventus cùng nhau chia sẻ 2 vị trí thứ 4 và thứ 5 trên BXH của Serie A mùa này, sau 3 vòng đấu đầu tiên. Hai đội bằng nhau về điểm số và về hiệu số bàn thắng bại nhưng AC Milan vượt về số bàn thắng ghi được vào lưới đối phương.

Xếp 2 vị trí đầu bảng vẫn là AS Roma của Gian Piero Gasperini và Inter Milan của nhà cầm quân người Romania - Christian Chivu, HLV đang trải qua mùa giải thứ 2 với đội đương kim vô địch Serie A. Roma và cả Inter Milan đang có 3 trận thắng tuyệt đối đầu mùa. Xếp ngay sau họ là Como của Cesc Fabregas...

BXH 3 vòng đầu tiên của Serie A

1-AS Roma 9 điểm Hiệu số 10-1 2-Inter Milan 9 điểm Hiệu số 8-3

3-Como 7 điểm Hiệu số 7-3 4-AC Milan 7 điểm Hiệu số 5-2 5-Juventus 7 điểm Hiệu số 4-1

Đ.Hg.