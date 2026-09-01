Raphinha được khen trong vai trung phong cắm của Barcelona

Trong trận thứ 3 liên tiếp đá vai trung phong cắm cho Barcelona, Raphinha tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, với "cú đúp" giúp Barcelona đánh bại Rayo Vallecano 5-2. Qua đó, CLB xứ Catalan khởi đầu hoàn hảo ở La Liga mùa này với 3 trận toàn thắng.

Rahpinha (phải) đang chơi rất hay trong vai trò trung phong cắm (Ảnh: THX)

Tiền vệ Marc Bernal hết lời khen ngợi Raphinha sau thành quả mới nhất của cầu thủ người Brazil. Bernal cho rằng Raphinha là người đội trưởng hoàn hảo cho CLB Barcelona và là hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ trẻ trong đội.

“Raphinha là một hình mẫu vì anh ấy giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Anh ấy rất dễ gần”, Bernal chia sẻ với DAZN.

Trong số 5 bàn thắng Barcelona ghi được vào lưới của Rayo, ngôi sao trẻ Lamine Yamal cũng lập được cú đúp (bàn thắng còn lại do Lejeune Florian đá phản lưới nhà của Rayo). Bernal cũng rất là vui mừng với 2 bàn thắng này!

“Lamine đã không thể ghi bàn trong những trận đấu gần đây nhưng cậu ấy đã chứng tỏ phẩm chất của mình. Hôm nay cậu ấy đã ghi bàn và chúng tôi rất vui mừng cho cậu ấy”, Bernal hào hứng cho biết.

Chính ông Benat San Jose - HLV trưởng của Rayo - cũng có dành lời khen tặng Raphinha khi anh tỏa sáng ở vị trí không phải sở trường (anh vẫn giỏi hơn với các pha chạy cánh): “Raphinha, dù chơi ở vị trí trung phong hay là tiền đạo cánh, đều rất nguy hiểm. Chúng tôi phân tích đối thủ và phạm vi ảnh hưởng của họ một cách riêng lẻ trước mỗi trận đấu”.

HLV trưởng của Rayo cũng khen ngợi Hansi Flick rất nhiều: “Triết lý tổng thể của Barcelona kể từ khi Cruyff đến là động lực thúc đẩy bản sắc của đội bóng. Đó là điều tạo nên những cầu thủ xuất sắc từ học viện đào tạo trẻ. Chất lượng, kỹ thuật và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác luôn tạo nên sự khác biệt”.

“Flick đã giúp mọi người cùng nhau nỗ lực. Đạt được điều đó, với triết lý tấn công mạnh mẽ theo nghĩa tốt nhất, đã biến họ thành một đội bóng đáng gờm. Họ cũng đã thực hiện một số bản hợp đồng rất quan trọng, nhưng Flick xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi”.

Barcelona sẽ trở lại thi đấu tại vòng 4 của La Liga 2026-2026 vào chủ nhật gặp Valencia, để rồi sau đó họ sẽ bắt đầu chiến dịch tại UEFA Champions League bằng cuộc tiếp đón Feyenoord (Hà Lan) trên sân Nou Camp.

Đ.Hg.