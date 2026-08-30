HLV Niko Kovac lên tiếng bảo vệ cầu thủ trẻ Samuele Inacio

HLV trưởng Borussia Dortmund Niko Kovac lên tiếng bảo vệ Samuele Inacio sau khi cầu thủ 18 tuổi người Italia nhận thẻ đỏ trực tiếp chỉ 200 giây sau khi vào sân trong trận thắng Hamburger SV 2-0 ở vòng mở màn Bundesliga 2026-2027.

HLV Kovac chỉ đạo các học trò trong trận mở màn Bundesliga mùa này. Ảnh: THX

Inacio vào sân ở phút 74, nhưng chỉ thi đấu khoảng 200 giây trước khi trọng tài Felix Zwayer rút thẻ đỏ trực tiếp vì pha phạm lỗi khá thô bạo với Albert Gronbaek.

Việc Inacio bị truất quyền thi đấu khiến Dortmund phải chơi thiếu người trong những phút cuối, dù đội chủ nhà vẫn kiểm soát trận đấu khá thoải mái. Tiền đạo trẻ này cũng nhận điểm số thấp nhất trong bài đánh giá cầu thủ của Get German Football News về trận đấu.

Tuy nhiên, HLV Kovac không biến sai lầm đó thành lời chỉ trích đối với một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của Dortmund. “Tất nhiên là cậu ấy không giúp ích gì cho toàn đội trong tình huống đó. Cậu ấy vào bóng chậm mất một nhịp. Lẽ ra cậu ấy không nhất thiết phải xoạc bóng trong hoàn cảnh đó, để rồi cuối cùng nó lại trở thành một pha phạm lỗi. Quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài là hoàn toàn có cơ sở”, HLV Kovac nói.

Sự ức chế của Inacio tiếp tục bộc lộ sau khi rời sân, khi tài năng trẻ này liên tục ném chai nước trong đường hầm. Tuy nhiên, HLV Kovac quan tâm nhiều hơn đến những gì diễn ra sau khi trận đấu kết thúc.

“Tôi vừa bước vào phòng thay đồ và thấy cậu học trò ngồi đó khóc nức nở! Đó là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của cậu ấy trong tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp tại Bundesliga, lại diễn ra ngay trên sân nhà”, HLV Kovac kể.

Nhà cầm quân Dortmund nhấn mạnh những trải nghiệm cay đắng như vậy là một phần trong quá trình trưởng thành của cầu thủ trẻ, đặc biệt là Inacio.

“Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cậu ấy không cố ý và sẽ phải rút ra bài học từ chuyện này. Cuối cùng, đó cũng là điều chúng tôi muốn thấy: Một cầu thủ chơi bóng bằng tất cả cảm xúc!”, HLV Kovac kết luận.

“Tất nhiên tôi đã nói chuyện với cậu ấy. Đó là tâm lý bình thường đối với một người chỉ mới xuất hiện trên sân trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Hoàn toàn có thể hiểu được vì sao một chàng trai người Ý lại xúc động mạnh đến thế, cậu ấy rất buồn và đã khóc”, HLV Kovac chia sẻ thêm trong cuộc họp báo sau trận.

“Tôi đã an ủi và động viên cậu ấy. Đó là một phần của bóng đá. Cậu ấy không cố ý, nhưng sẽ học hỏi và trưởng thành hơn từ vấp ngã này. Chắc chắn trong tương lai cậu ấy sẽ xử lý tình huống theo một cách khác”, HLV Kovac nói.

Hậu vệ Waldemar Anton của Dortmund cũng dành sự ủng hộ cho người đồng đội trẻ: “Cậu ấy là một cầu thủ trẻ khao khát cống hiến. Nhận một chiếc thẻ đỏ như vậy là điều vô cùng cay đắng và đương nhiên cũng rất ức chế. Nhưng cậu ấy sở hữu tố chất rất lớn”.

Đ.Hg.