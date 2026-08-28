Hansi Flick rất hài lòng với các cầu thủ của Barcelona

Chiến thắng thuyết phục 2-0 mới đây trước Athletic Bilbao đã đưa Barcelona lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga sau 2 vòng đấu đầu tiên. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của toàn đội, HLV Hansi Flick không tiếc lời khen ngợi các học trò của mình.

Barcelona ăn mừng chiến thắng (Ảnh: THX)

La Liga mùa 2026-2027 sẽ mang đến nhiều thách thức cho Barcelona, nhưng cho đến lúc này, họ vẫn đang thi đấu tương đối ổn định. Gã khổng lồ xứ Catalan đã toàn thắng 2 trận đầu mùa.

HLV người Đức đánh giá cao nhiều cầu thủ, nhất là Raphinha với khả năng thi đấu hiệu quả nhiều vị trí khác nhau trên hàng công.

Phát biểu sau trận đấu, được tờ Mundo Deportivo dẫn lại, HLV Hansi Flick cho biết: “Cậu ấy (Raphinha - PV) đang thể hiện rất tuyệt vời. Sự năng nổ cơ động của cậu ấy thật kinh ngạc. Cường độ chơi bóng cùng với những bước chạy của Raphinha mang lại giá trị rất lớn. Cậu ấy là vốn là mảnh ghép hoàn hảo”.

Khi được hỏi về tài năng trẻ mới 19 tuổi Xavi Espart, Flick cũng thừa nhận ông có bất ngờ trước trình độ chơi bóng của cầu thủ xuất thân từ lò La Masia. Theo ông, đây là cầu thủ luôn giữ được sự tập trung cao độ. "Đây là một cầu thủ sở hữu tố chất kỹ thuật tốt và ở khâu phòng ngự. Cậu ấy xử lý các tình huống đối đầu 1-1 cực kỳ xuất sắc. Tôi rất vui về cậu ấy và giống như mọi cầu thủ khác, cậu ấy vẫn còn dư địa để phát triển hơn nữa”, Flick nhận xét.

Còn đối với Lamine Yamal - người đã thi đấu trọn vẹn cả trận đấu - Flick khẳng định điều này hẳn là cần thiết, để giúp sao trẻ này tiếp tục nâng cao thể trạng.

Vị chiến lược gia của Barca một lần nữa lại dành những lời có cánh, đồng thời tin tưởng cầu thủ Anthony Gordon còn có thể bứt phá xa hơn: “Tốc độ và cường độ chơi bóng của cậu ấy rất có ích cho đội, cậu ấy sở hữu tiềm năng rất lớn để nâng tầm bản thân lên một nấc thang mới”.

HLV Flick đang sở hữu một đội hình chất lượng với nhiều nhân tố ưu tú ở mùa này và ông dự định sẽ đưa tập thể này lên vị thế mới. Dù vậy, những thử thách cam go hơn vẫn đang chờ đón - khi mùa giải tiến sâu hơn. Ông hy vọng các học trò sẽ kịp thời đạt phong độ tốt nhất cho những trận chiến đó.

Barcelona thắng Athletic Bilbao 2-0 tại sân nhà Nou Camp trước sự chứng kiến của 59.326 khán giả. Raphinha ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 37, sau tình huống kiến tạo của Pedri. Rồi đến phút thứ 82, Fermin Lopez ấn định kết quả trọn vẹn cách biệt 2 bàn cho Barcelona.

BXH tốp 5 La Liga

1-Barcelona 6 điểm Hiệu số 7-0 2-Real Madrid 6 điểm Hiệu số 6-2 3-Sevilla 6 điểm Hiệu số 5-2 4-Betis 6 điểm Hiệu số 2-0 5-Alaves 4 điểm Hiệu số 4-1

Đ.Hg.