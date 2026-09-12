Sunderland - Arsenal: HLV Arteta muốn duy trì khởi đầu hoàn hảo ở Premier League

Sau chiến thắng khó khăn 1-0 trước Napoli ở lượt trận mở màn tại League phase của Champions League mùa này, Arsenal sẽ quay về Premier League làm khách trên sân Stadium of Light của Sunderland vào rạng sáng 13-9 (giờ Việt Nam).

Ordegard đang có phong độ tốt (Ảnh: THX)

Trận thắng thứ 4 liên tiếp đầu mùa Premier League?

Arsenal khởi đầu mùa giải rất tốt, với 5 trận đấu, 5 chiến thắng, giành Siêu Cúp Anh, và vừa mới khẳng định một lần nữa vị thế của mình ở đấu trường châu Âu - Champions League. Chiến thắng 1-0 trước Napoli diễn ra rất là kiểm soát, chín chắn, phần lớn thời gian trận đấu diễn ra một chiều khi Martin Odegaard.

Với kết quả này HLV Arteta có thêm bằng chứng cho thấy đội bóng của ông sẽ có thể giành chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau, dễ dàng hoặc cả khó khăn. Nếu thắng Sunderland trên sân đối phương, Arsenal tiếp tục đi vào lịch sử - khi có lần thứ 5 thắng cả 4 trận mở màn Premier League.

Xét về lý thuyết, đấu với Sunderland có vẻ dễ dàng nhưng thường không phải vậy trong thực tế! SVĐ Stadium of Light có thể trở nên khó khăn nhanh chóng, còn Sunderland đã bất bại ở trong 3 trận đấu gần nhất. Arsenal đến làm khách với vấn đề quen thuộc là các hậu vệ trong các giai đoạn hồi phục khác nhau.

Tình trạng chấn thương và bài test Sunderland

HLV Arteta bật mí về tình trạng chấn thương của các cầu thủ quan trọng Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Ezri Konsa: "Chúng tôi thực sự thiếu hụt nhân sự, nhưng cho đến nay mọi việc đang diễn ra tốt đẹp”.

Ông Arteta cũng nói về tình trạng của William Saliba (người chưa chơi trận nào sau khi trở về từ World Cup): “Chúng tôi thực sự không biết Saliba phải nghỉ bao nhiêu tuần vì đó là quá trình hồi phục và mọi thứ đều khác biệt".

Với White đã bình phục và sẵn sàng thi đấu trở lại, HLV Arteta thừa nhận trận đấu tới vẫn là thử thách lớn khi phải gặp Sunderland, đội bóng đang có chuỗi 3 trận bất bại nhờ các chiến thắng trước Brentford, Fulham và cả Hull City tại Cúp Liên đoàn Anh.

Tuy nhiên, Arsenal đang bất bại ở trong 15 trận đấu gần nhất tại Premier League gặp Sunderland. Hơn nữa, Arsenal đang có phong độ tốt. Bruno Guimaraes đã quay lại băng ghế dự bị trong trận gặp Napoli, Odegaard cũng có phong độ tốt, và đội bóng có vẻ thể lực tốt hơn nhiều đội khác vào tháng Chín.

Nhưng trận đấu trên sân khách với Sunderland là kiểu trận sự ổn định phòng ngự quan trọng hơn danh tiếng. HLV Arteta có lẽ có đủ lực lượng để vượt qua trận đấu này. Tuy nhiên, điều ông ấy muốn là sự chắc chắn, với tình trạng chấn thương hiện tại, bài test Sunderland đến vào thời điểm không hề dễ dàng.

ĐỖ HOÀNG