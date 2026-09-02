Khẳng định vị thế tại Serie A, Como và Fabregas hướng tới Champions League

Como của HLV Cesc Fabregas không còn là đội bóng gây bất ngờ tại Serie A nữa. CLB giàu có nằm bên bờ hồ thơ mộng này đang dần trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải Serie A. Từ điểm tựa này, họ đang hướng tầm mắt đến UEFA Champions League!

Fabregas ăn mừng trận thắng Napoli (Ảnh: THX)

Chiến thắng 2-1 trước Napoli (đội bóng đã 2 lần vô địch Serie A ở trong 4 mùa giải gần đây) đã giúp Como tự tin hơn trước khi đội bóng của Fabregas có trận ra mắt Champions League với những đối thủ như Manchester United, Đương kim vô địch Paris Saint-Germain và thậm chí cả Barcelona...

“Chiến thắng tại sân Maradona không phải là điều bình thường”, Fabregas nói khi ông trả lời phỏng vấn ngay sau chiến thắng ấn tượng tại SVĐ Stadio Diego Armando Maradona, sân nhà của CLB Napoli.

Ở Serie A mùa giải trước, Como đứng thứ 4, vượt qua cả Juventus và AC Milan để giành suất cuối cùng tham dự Champions League với lối chơi pressing tầm cao hiếm thấy ở Ý. Como đã là làn gió mới.

BXH tốp 4 của Serie A mùa trước

1-Inter Milan 87 điểm Hiệu số 89-35 2-Napoli 76 điểm Hiệu số 58-36

3-Roma 73 điểm Hiệu số 59-31 4-Como 71 điểm Hiệu số 65-29

Lối chơi pressing tiếp tục đóng vai trò quyết định trong trận đấu với Napoli khi các cầu thủ Como dồn lên tấn công, và tạo ra một pha cướp bóng dẫn đến bàn thắng quyết định của Anastasios Douvikas.

Douvikas, trung phong cắm người Hy Lạp, cũng ghi bàn trong trận hòa 1-1 với Udinese vòng mở màn. Mùa trước, anh là Vua săn bàn của Como, ghi được 14 bàn thắng và xếp thứ 2 với danh sách Vua phá lưới.

“Tasos có sức mạnh như một chú ngựa”, Fabregas nói, sử dụng biệt danh của Douvikas. Cầu thủ này từng chơi cho các CLB như là Volos, Utrecht (đá 68 trận, ghi 28 bàn), Celta Vigo, hiện đã ghi 18 bàn cho Como.

Tuy nhiên, do là Champions League sắp diễn ra, Fabregas muốn Como ký hợp đồng với một cầu thủ khác có tiềm năng ghi nhiều bàn thắng hơn. Ông để mắt đến tiền đạo người Ý Moise Kean, và Como vừa ký hợp đồng với anh, theo bản hợp đồng cho mượn từ Fiorentina có cả điều khoản mua đứt.

Fabregas đã nói trước khi ký được với Kean: “Rõ ràng, tôi mong muốn có được một tiền đạo. Douvikas không thể chơi cả Serie A, Cúp QG của Ý và Champions League. Chúng tôi chỉ có một tiền đạo”.

Alvaro Morata chơi luân phiên với Douvikas mùa trước nhưng đã nghỉ thi đấu 3 tháng do bị chấn thương và hiện đang được cho mượn đến Leganes ở giải hạng 2 Tây Ban Nha, “Chúng tôi đã chơi với sơ đồ 9 ảo nhiều lần”, Fabregas có nói, “Chơi mỗi 3 ngày ở cấp độ này không dễ dàng”.

Chiến thắng trước Napoli làm dấy lên khả năng Como có thể cạnh tranh chức vô địch của Serie A. Nhưng mà Fabregas đang quan tâm đến cả Champions League: “Chúng tôi mới chỉ ở vòng 2. Và chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ bước vào một thế giới mới”.

Chỉ mới 7 năm trước, Como còn thi đấu ở giải hạng 4 của bóng đá Ý, đây là lần đầu ở trong lịch sử 119 năm của CLB, họ giành được quyền tham dự một giải đấu cấp châu lục. Để phục vụ sự kiện này, SVĐ Giuseppe Sinigaglia của Como đã phải trải qua quá trình cải tạo và chỉ có sức chứa hơn 10.000 người cho các trận đấu châu Âu.

Trận ra mắt Champions League của Como sẽ diễn ra tại Sinigaglia - gặp Leipzig vào ngày 10-9, tiếp theo là Manchester United vào tháng 10 và rồi PSG vào tháng Giêng năm sau. Với Kean vừa đến, Como cũng mới thuyết phục CLB Real Madrid không thực hiện điều khoản mua lại tiền vệ kiến ​​tạo 21 tuổi Nico Paz. Họ đang hướng tới Champions League nghiêm túc.

Mặc dù là đã sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất ở Serie A mùa trước, Como vẫn tiếp tục tăng cường tuyến sau bằng việc chiêu mộ trung vệ Trevoh Chalobah từ Chelsea với giá 30 triệu EUR (35 triệu USD).

Ở tuyến giữa, Fabregas rất ấn tượng với Luis Milla, 31 tuổi, người đã đá chính cả 2 trận kể từ khi chuyển đến từ Getafe: “Milla bị đánh giá thấp tại Tây Ban Nha, nhưng điều đó vốn là bình thường. Có rất nhiều cầu thủ giỏi nên đôi khi chúng ta quên mất những người khác, những người không phải là Pedri hay Rodri”.

Fabregas nói: “Tôi đã theo dõi cậu ấy từ lâu. Cậu ấy có một sự nghiệp thăng tiến ổn định, và giờ là lúc cậu ấy được chơi ở Champions League. Chúng tôi cố gắng đưa những cầu thủ trẻ đến đây, nhưng tôi rất vui mừng cho cậu ấy và cả nhiều người khác”.

Trong số các tiền vệ trẻ của đội, Martin Baturina, 23 tuổi, vẫn là một nhân tố ổn định, đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới Napoli, nâng tổng số bàn thắng của anh ở Serie A lên con số 7 kể từ khi gia nhập Como từ Dinamo Zagreb hồi mùa giải trước.

Baturina (20) ăn mừng sau bàn thắng (Ảnh: THX)

Kể từ bàn thắng đầu tiên của Baturina cho Como vào tháng 11, thì chỉ có Paz, Scott McTominay và Nikola Vlasic (mỗi người 8 bàn) là ghi được nhiều bàn thắng hơn trong cùng khoảng thời gian đó ở vị trí tiền vệ tại Serie A.

Como sẽ đến làm khách ở trên sân Stadio Luigi Ferraris của Genoa vào rạng sáng ngày 5-9 tới đây. Sau đó, Como và Fabregas sẽ có trận Champions League đầu tiên, tiếp Leipzig ngay trên sân nhà vào ngày 11-9. Thách thức đang chờ đón Fabregas - là một trong những HLV trẻ có sự nghiệp đầy hứa hẹn trong tương lai gần.

Đ.Hg.