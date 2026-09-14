Lamine Yamal tự tin vượt qua Mbappe giành Quả bóng Vàng

Lamine Yamal vừa cho biết thành công ở World Cup cùng Đội tuyển Tây Ban Nha và chức vô địch La Liga cùng Barcelona sẽ giúp anh chiếm ưu thế so với Kylian Mbappe của Real Madrid ở trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng Vàng.

Yamal tỏa sáng trong trận đấu mới nhất của Barcelona (Ảnh: THX)

Tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe là Vua phá lưới tại World Cup cũng như La Liga và Champions League mùa trước. Hồi tuần trước, Kylian Mbappe ngạo nghễ cho biết, không có cầu thủ nào giỏi hơn anh ở mùa giải năm ngoái, mặc dù anh này không giành được bất kỳ một danh hiệu nào.

Trong khi đó, Lamine Yamal đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2025-2026 khi mà Barcelona bảo vệ thành công chức vô địch của mình. Sau đó, Lamine Yamal lại tiếp tục đóng vai trò quan trọng giúp Đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch World Cup ở Bắc Mỹ.

"Tôi thành thật tin rằng 2 chúng tôi là những người giỏi nhất thế giới. Và năm nay tôi xứng đáng giành giải thưởng này vì những danh hiệu mà mình đã đạt được”, Lamine Yamal phát biểu ở trong một đoạn video-clip trả lời phỏng vấn vừa được Movistar chia sẻ vào hôm 13-9.

“Theo quan điểm của tôi, Mbappe và tôi là 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Điều đó đã quá rõ ràng đối với tôi và bất kỳ ai theo dõi các trận đấu đều sẽ biết điều đó”, Lamine Yamal tự tin nói.

Lamine là người về nhì sau Ousmane Dembele trong kỳ giải thưởng Quả bóng Vàng vào năm ngoái, trong khi đó, Mbappe xếp thứ 3 vào năm 2023 - thời điểm Lionel Messi giành giải thưởng này lần thứ 8, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Lễ trao giải thưởng Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố London vào ngày 26-10 tới đây.

Hiện tại, ở trong giai đoạn đầu mùa giải 2026-2027, Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của Barcelona. Anh vừa lập “cú đúp” vào lưới Levante hôm cuối tuần, giúp Barcelona hạ gục đối thủ với tỷ số 4-2.

Đây là “cú đúp” thứ 3 của Lamine Yamal ở La Liga mùa này. Và tính đến thời điểm này, anh đã ghi 7 bàn trên mọi đấu trường cho Barcelona.

Trong khi đó, Kylian Mbappe cũng vừa lập “cú đúp” vào lưới Rayo Vallecano ở vòng 5 La Liga mùa này, giúp cho Real Madrid giành chiến thắng 4-1 (là chiến thắng thứ 4 của các học trò Jose Mourinho ở giải quốc nội).

Kylian Mbappe hiện cũng có 6 bàn thắng tại La Liga, và 7 bàn thắng ở mọi đấu trường cho CLB của mình.

Đ.Hg.