Messi và Yamal - hai thế hệ ngôi sao của Barcelona

Chủ tịch CLB Barcelona hùng mạnh, ông Joan Laporte vừa đăng đàn khen ngợi Lionel Messi và Lamine Yamal khi nói về trận chung kết FIFA World Cup 2026 giữa Đội tuyển Argentina và Đội tuyển Tây Ban Nha.

Yamal sẽ đối đầu Messi ở chung kết World Cup 2026 (Ảnh: THX)

Messi là Huyền thoại, tượng đài một thời của CLB xứ Catalan. Trong khi đó thì, Yamal đang là Ngôi sao hàng đầu ở thời điểm hiện tại của đội bóng chủ sân Nou Camp. Thời điểm hiện tại, khi cả thế giới đang tập trung sự chú ý vào trận chung kết, cuộc so tài giữa Cũ và Mới đã được Chủ tịch Laporta nhắc đến...

“Messi cũng đã vào đến chung kết, và tôi rất vui mừng về điều đó. Cậu ấy là niềm tự hào của chúng tôi. Messi là quá khứ và hiện tại, còn Yamal là hiện tại và tương lai. Với tư cách là Chủ tịch của CLB Barcelona, tôi tự hào vì đã đào tạo được 2 cầu thủ này. Điều đó thật sự là đáng kinh ngạc”, Chủ tịch Laporte nói.

“Ở cấp độ ĐTQG, trận chung kết sẽ là trận đấu hay nhất, trọng tài phải chứng tỏ bản thân. Argentina chơi quyết liệt hơn, trong khi Đội tuyển Tây Ban Nha chơi gắn kết hơn, với phong cách tương tự như là Barcelona. Barcelona là đội mạnh nhất, và mọi người đều công nhận điều đó,” Laporta trả lời phỏng vấn RAC1.

Deco, một thành viên khác của BLĐ Barcelona cũng có chia sẻ quan điểm của mình về cuộc đối đầu giữa 2 cầu thủ vốn là niềm tự hào của Đội bóng xứ sở Catalan: “Leo luôn là một trong số những người chúng tôi, những người con của Barcelona. Thật khó để lựa chọn ai giành chiến thắng trong trận chung kết sắp tới đây”.

“Ngoài việc là bạn của tôi, anh ấy còn cống hiến tất cả cho chúng ta, những người hâm mộ CLB Barcelona. Anh ấy là một huyền thoại. Đối với bản thân tôi, những gì anh ấy thể hiện thật sự tuyệt vời. Mặt khác, vẫn còn có những con người Barcelona khác ở đó, ở bên kia của chiến tuyến”, GĐ thể thao của Barca nói.

“Đó là một sự lựa chọn khó khăn, vì vậy chúng ta hãy cùng theo dõi sát sao mọi người vào ngày mai. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận chung kết đầy kịch tính”, tờ Mundo Deportivo dẫn lời của cựu cầu thủ Barcelona cho biết.

Thủ môn Vozinha - người hùng World Cup của tuyển Cape Verde cũng tham gia thảo luận về cuộc đối đầu giữa Messi và Yamal ở chung kết FIFA World Cup 2026. Là người hiếm hoi đối đầu với cả Messi lẫn Yamal tại World Cup 2026 mà không thể hiện sự thất thế rõ nét, thủ thành giàu kinh nghiệm có quyền để lên tiếng.

“Khi Messi và Yamal, 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đối đầu nhau, chắc chắn rằng là chúng ta sẽ được chứng kiến ​​một trận chiến tuyệt vời, một màn trình diễn đầy ma thuật. Tôi nghĩ Yamal sẽ là Messi tiếp theo”, trang The Touchline dẫn lại lời của Vozinha.

Đ.Hg.