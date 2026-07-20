Lamine Yamal đi vào lịch sử khi vô địch cả World Cup lẫn EURO

Lamine Yamal ở tuổi 19 tuổi và 6 ngày trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt cả EURO và World Cup trước tuổi 20.

Sáng 20-7 (giờ Việt Nam), tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026, chấm dứt 16 năm chờ đợi để bước lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử. Cột mốc này đưa Yamal ghi tên mình vào hàng ngũ những huyền thoại của bóng đá thế giới như Xavi, Andres Iniesta...

Chỉ 2 năm sau khi cùng Tây Ban Nha đăng quang EURO 2024, tiền đạo sinh năm 2007 tiếp tục nâng cao chiếc cúp vàng World Cup, hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cao quý nhất ở cấp đội tuyển quốc gia khi mới bước sang tuổi 19 được 6 ngày.

Đây được xem là thành tích vô tiền khoáng hậu, bởi nhiều danh thủ vĩ đại phải mất cả sự nghiệp. Thậm chí, không bao giờ có cơ hội chạm tay vào cả 2 danh hiệu lớn nhất của bóng đá thế giới lẫn châu lục.

Ở tuổi 19, Yamal đang sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước. Bên cạnh chức vô địch World Cup 2026 và EURO 2024 cùng đội tuyển Tây Ban Nha, ngôi sao của Barcelona còn giành nhiều danh hiệu ở cấp CLB, gồm ba chức vô địch La Liga (mùa 2022-2023, 2024-2025 và 2025-2026), cùng Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Khoảnh khắc Yamal nâng cao cúp vàng. ẢNH: THX

Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng, Yamal còn nhận được nhiều lời khen nhờ cách hành xử. Như sau trận chung kết World Cup 2026, tiền đạo trẻ dành khoảng lặng, chủ động tiến đến ôm và an ủi Lionel Messi sau thất bại của tuyển Argentina. Khoảnh khắc tôn trọng với thần tượng của Yamal nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đánh giá đây là hình ảnh đẹp, thể hiện sự trưởng thành của Yamal cả trong chuyên môn lẫn cách ứng xử.

Trước trận chung kết, Messi đã dành nhiều lời khen ngợi cho Yamal. Thủ quân tuyển Argentina gọi đàn em là “một cầu thủ tuyệt vời”, đồng thời cho biết luôn theo dõi sát sao quá trình trưởng thành của tài năng trẻ này bởi cả 2 đều xuất thân từ lò La Masia. Theo Messi, Yamal ở tuổi 19 vẫn còn chặng đường dài phía trước và hoàn toàn có đủ khả năng tạo nên những cột mốc lịch sử trong sự nghiệp.

Với những gì đã thể hiện, tiền đạo sinh năm 2007 đang nổi lên như một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng, đồng thời mở ra kỳ vọng về thế hệ ngôi sao mới của làng túc cầu thế giới.

HỮU THÀNH