Lionel Scaloni đối diện tương lai không có Messi trong đội hình Argentina

Trong 8 năm dẫn dắt Đội tuyển quốc gia Argentina, Lionel Scaloni đã làm được điều mà ít ai dám ngờ tới. Ông đã biến một đội bóng đã chờ đợi hàng thập kỷ để giành chiến thắng thành một dự án chiến thắng dài kỳ...

HLV Scaloni

Một chức vô địch World Cup, 2 danh hiệu Copa America, một tấm HCB World Cup và cả một danh hiệu Finalissima 2022. Chỉ trong một thời gian ngắn, tuyển Argentina đã trở thành đội bóng Nam Mỹ thành công nhất thế kỷ 21.

Tại World Cup 2026, La Albiceleste lần nữa lọt vào chung kết. Trong trận đấu quyết định, Tây Ban Nha thắng 1-0 nhờ vào bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ. Đối với Lionel Messi, giải đấu này có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh, còn với Scaloni, sắp tới sẽ là những thử thách thực sự đầu tiên...

Kỷ nguyên Scaloni đã kết thúc hay nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu?

Sau tiếng còi hết trận, Scaloni không thể kềm nén cảm xúc. Tại buổi họp báo, ông thừa nhận rằng cần phải suy nghĩ lại về tương lai của ông - và Đội tuyển Argentina: “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy cần suy nghĩ lại ngay bây giờ!”.

“Bởi vì tôi không biết rằng, liệu mình có thể làm được điều gì vĩ đại như vậy nữa hay không. Tôi cần phải khởi động lại, suy nghĩ lại mọi thứ, xây dựng một đội bóng mới - và điều đó vô cùng khó khăn, chắc chắn sẽ là như vậy”.

Những lời này không phải thừa nhận thất bại, mà là sự nhận thức về quy mô thử thách tiếp theo. Scaloni đã làm nên lịch sử cho bóng đá Argentina. Tuy nhiên, giờ ông phải đối mặt với thử thách mọi đội bóng vĩ đại đều phải đối mặt sau khi đạt đến đỉnh cao: Làm sao để thay đổi mà không đánh mất bản sắc.

Công thức năm 2022 quá hiệu quả!

Sai lầm lớn nhất của dư luận là khi đánh giá chức vô địch của Argentina tại Qatar vốn chỉ quy công cho Lionel Messi. Mặc dù đội trưởng chắc chắn vẫn là cầu thủ chủ chốt của đội, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Đội tuyển quốc gia Argentina đã có thể xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh xung quanh M10.

Tại kỳ World Cup 2022, Argentina ghi được 15 bàn thắng trong 7 trận đấu và trung bình khoảng 14 cú sút mỗi trận. Đội thắng 4 trận trong thời gian thi đấu chính thức, 2 trận nữa trong loạt sút luân lưu và chỉ thua một lần duy nhất - trước Ả Rập Xê Út ở vòng bảng.

Nhưng số liệu thống kê không phải yếu tố then chốt duy nhất dẫn đến thành công. Sau thất bại bất ngờ đầu giải, Scaloni đã không từ bỏ ý tưởng của mình. Enzo Fernandez trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt tuyến giữa.

Trong khi đó, Alexis MacAllister được giao vai trò quan trọng trong việc điều tiết bóng, và Julian Álvarez thay thế Lautaro Martinez, tăng thêm sức mạnh cho hàng công. Những quyết định này đã thay đổi đội bóng. Argentina có được sự cân bằng mà họ vẫn thiếu ở trong suốt những năm trước.

Messi không còn phải tự mình tạo ra mọi pha tấn công. Trong khi đó anh chịu trách nhiệm cho điều quan trọng nhất: Đưa ra quyết định cuối cùng - các đồng đội của anh đã cung cấp sự di chuyển, sức ép và kiểm soát không gian.

Một lợi thế quan trọng khác là sự linh hoạt của Scaloni. Tại Qatar, Argentina không áp dụng cùng một mô hình ở trong mọi trận đấu. Họ có thể kiểm soát bóng trước một số đối thủ và chủ động nhường thế chủ động cho những đối thủ khác, dựa vào những pha tấn công rất nhanh.

Trong trận đấu với Hà Lan, Scaloni sử dụng sơ đồ 3 trung vệ. Trong trận đấu với Croatia, ông tập trung kiểm soát khu vực giữa sân và gần như vô hiệu hóa hoàn toàn điểm mạnh chính của đối thủ. Sức mạnh của nhà vô địch Argentina không chỉ nằm ở chất lượng cầu thủ. Họ biết cách xoay vòng đội hình.

Argentina không còn là bất ngờ

Bốn năm sau, ở kỳ World Cup tại Bắc Mỹ thành tích của tuyển Argentina vẫn rất ấn tượng. Đội tuyển lại lọt vào trận chung kết của World Cup, ghi được 19 bàn thắng và thực hiện 115 cú sút về phía khung thành.

Số liệu thống kê đã không xác nhận khủng hoảng của Argentina. Ngược lại, về nhiều mặt, đội bóng vẫn duy trì đẳng cấp của đội vô địch. Điều thay đổi không phải chất lượng kết quả, mà là phương pháp được sử dụng để đạt được chúng. Hệ thống của Scaloni không hề sụp đổ. Họ không còn gây ngạc nhiên nữa.

Sau chiến thắng ở Qatar, các đối thủ có cơ hội nghiên cứu kỹ lưỡng các nguyên tắc trong lối chơi Argentina. Các đội bắt đầu hiểu rõ hơn cách hạn chế những điểm mạnh chính của họ: Phong tỏa khu vực trung tâm, không cho Messi có khoảng trống giữa các tuyến, và buộc đội bóng phải tìm những đường chuyền phức tạp hơn để ghi bàn.

Năm 2022, Scaloni thường xuyên buộc các đối thủ phải phản ứng theo quyết định của ông. Những thay đổi của ông trong suốt giải đấu đã gây bất ngờ. Bốn năm sau, tình hình thay đổi: HLV trưởng giờ đây thường xuyên sẽ phải phản ứng theo những kịch bản đã được định đoạt sẵn.

Đây chính xác là sự khác biệt chính giữa 2 kỳ World Cup. Tại Qatar, Argentina trông giống như một đội bóng đang kiến ​​tạo một kỷ nguyên mới. Đến năm 2026, họ đã trông giống như những nhà vô địch đang nỗ lực bảo vệ di sản của mình.

Tuy nhiên, nói mô hình này đã ngừng hoạt động thì không đúng. Argentina vẫn là một trong những đội bóng có tổ chức nhất thế giới. Họ duy trì kỷ luật, trình độ kỹ năng cá nhân cao và khả năng vượt qua những trận đấu khó khăn. Nhưng cảm giác kiểm soát trước đây đã giảm sút.

Cuộc sống không có Messi

Giờ đây, Scaloni phải đối mặt với một thách thức không thể giải quyết chỉ bằng cách tái cấu trúc hệ thống của mình. Ông phải xây dựng lại Argentina sau Messi. Gần 2 thập kỷ, M10 không chỉ là ngôi sao. Anh ấy là trung tâm bóng đá và là lãnh đạo. Tuy nhiên, thành công của đội tuyển tại Qatar là nhờ khả năng thay đổi thái độ đối với Messi của Scaloni.

Những năm trước, Argentina quá phụ thuộc vào các quyết định cá nhân của Messi. Đội bóng mới đã được xây dựng khác biệt: Messi vẫn là người kiến ​​tạo chính, nhưng xung quanh là một đội bóng có khả năng gánh vác trách nhiệm đã xuất hiện.

Enzo, MacAllister và Alvarez trở thành những biểu tượng của một thế hệ mới. Họ đã thổi luồng sinh khí mới vào Argentina và cho phép Messi chơi ở những vị trí mà khi ấy, anh trở nên nguy hiểm nhất.

Giờ đây, công thức này sẽ phải thay đổi. Mất Messi sẽ không chỉ là vấn đề nhân sự. Nó còn đồng nghĩa với sự ra đi của một cầu thủ, người trong nhiều năm đã định hình phong cách, kỳ vọng và tinh thần của tuyển Argentina.

Nghịch lý của Scaloni là ông đã tạo ra một đội bóng được cho là ít phụ thuộc vào Messi hơn. Nhưng đồng thời, ông lại xây dựng một đội bóng xung quanh một cầu thủ hoàn toàn không thể thay thế.

Scaloni đã đi vào lịch sử

Trong lịch sử bóng đá Argentina, đã có một số HLV có thể thay đổi số phận của ĐTQG. Cesar Luis Menotti đã mang về cho đất nước chức vô địch World Cup đầu tiên năm 1978. Carlos Bilardo đã xây dựng đội bóng vô địch giải đấu năm 1986, với Diego Maradona là ngôi sao.

Alejandro Sabella là người tiến gần nhất đến việc lặp lại thành công đó trong kỷ nguyên hiện đại. Tuyển Argentina của ông lọt vào chung kết của World Cup 2014, chỉ để thua Đức trong hiệp phụ. Sau đó, đội bóng đã 2 lần liên tiếp lọt vào chung kết Copa America, nhưng đều không giành được chức vô địch.

Scaloni đã đạt được điều mà Sabella và những người tiền nhiệm khác trong thế kỷ 21 không làm được: Biến một thế hệ tài năng thành những nhà vô địch. Ông đã giành được mọi danh hiệu có thể cho một HLV tuyển Argentina.

Đó là lý do tại sao câu hỏi về di sản của ông đã được khép lại. Scaloni không chỉ là HLV của đội bóng của Messi - ông đã trở thành kiến ​​trúc sư của ĐTQG Argentina thành công nhất thế kỷ 21 này.

Có lẽ World Cup 2026 sẽ đánh dấu sự kết thúc của thế hệ đầu tiên của đội bóng dưới thời Scaloni. Một đội bóng được xây dựng xung quanh cầu thủ vĩ đại nhất thế hệ của ông. Thử thách tiếp theo sẽ quyết định điều quan trọng nhất: liệu Scaloni là HLV vĩ đại trong thời đại huy hoàng của Messi hay HLV có khả năng tạo ra thời đại vĩ đại của riêng mình?

Đ.Hg.