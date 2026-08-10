Zenit Saint Petersburg: Để thua các đối thủ yếu đang trở nên phổ biến hơn

Zenit Saint Petersburg mới vừa bất ngờ để thua đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Rodina Moscow với tỷ số 1-2, dù đã sớm dẫn trước đối thủ ngay từ phút thứ 23. Kết quả này đã cho thấy một thực tế: Zenit hùng mạnh ngày nào hoàn toàn có thể thua các đối thủ yếu hơn và điều này là khá phổ biến!

HLV Kolyvanov (Ảnh: RIA Novosti)

HLV Igor Kolyvanov (người hiện đang dẫn dắt CLB Volga Astrakhan ở hệ giải Russian Second League - giải hạng Ba của nước Nga) vừa có bình luận về thất bại ngược dòng của Nhà đương kim vô địch RPL trước một đối thủ yếu hơn rất nhiều...

“Không ai ngờ Zenit lại thua Rodina. Nhưng cái hay của bóng đá là sẽ không ai miễn nhiễm với thất bại - ngay cả Zenit hung mạnh cũng vậy. Họ khởi đầu trận đấu rất mạnh mẽ, có lợi thế và ghi được 1 bàn thắng rất đẹp mắt”.

“Nhưng rồi sự tự tin của họ lai biến thành sự tự mãn. Có lẽ, họ nghĩ Rodina sẽ chơi rụt rè ở hàng phòng ngự, nhưng đội này đã vùng lên và ghi được hai bàn thắng. Rodina xứng đáng nhận được những lời khen ngợi vì đã chơi với sự tập trung cao độ và kiểm soát rất tốt các khoảng trống trên sân”.

“Thực tế thì, chúng ta đã thấy Zenit đánh mất điểm trong những trận đấu như thế này trong nhiều năm nay. Đã có những trường hợp tương tự trong 3 năm qua. Bốn năm trước, tôi nói rằng điều này là bất thường với họ”.

“Nhưng giờ đây, chúng ta cần rút ra một số kết luận mới nhất. Họ bắt đầu thua những trận đấu trước những đối thủ không quá mạnh, kết quả này diễn ra rất thường xuyên. Điều này chắc hẳn đã trở nên khá phổ biến!”.

“Zenit vốn không có nhiều cơ hội. Không có bất kỳ cơ hội rõ rệt nào. Họ đã bị choáng váng, trống rỗng. Họ tự đánh bại chính mình như thể đang đâm đầu vào tường gạch, nhưng họ không thể làm gì được sau khi thua ngược”.

“Cảm giác như là họ không thể tin vào kết quả cho đến tận phút cuối cùng. Họ đơn giản vẫn nghĩ rằng: “Chúng ta là Zenit, làm sao có thể thua một đội bóng tầm thường như Rodina được?”. Và rồi trận đấu kết thúc”, tờ SOV Sport dẫn lại lời HLV Kolyvanov cho biết về một sự thật khá chua chát.

Trái với quan điểm của HLV Kolyvanov, Cựu tiền vệ Manchester United và của ĐTQG Nga Andrei Kanchelskis vẫn xem Zenit là Ứng cử viên ngôi vô địch RPL: “Zenit không có tâm trạng tốt cho trận đấu. Họ đã sớm vui mừng”.

“Họ nghĩ rằng là chiến thắng đã nằm ở trong tầm tay. Sau đó, việc điều chỉnh giữa trận đấu rất khó khăn. Họ muốn thay đổi điều gì đó, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Đây là cảm giác của vòng đấu, nhưng chúng ta sẽ nói về cảm giác lớn hơn vào cuối mùa giải, liệu Zenit có vô địch hay không. Với Rodina, đây là một chiến thắng đầy cảm hứng”

“Zenit không phải là bất khả chiến bại. Chúng ta đã thấy họ thua trận, thậm chí cả giải đấu. Không có đội nào bất khả chiến bại, Zenit cũng không ngoại lệ. Họ sẽ phải chịu thêm nhiều thất bại. Chúng ta xem họ rút ra kết luận gì. Khát vọng là điều cần thiết cho mọi trận đấu. Zenit đã thua trận này”.

“Tôi thường gọi Zenit là nhà vô địch trước bất kỳ ai khác ư? Haha, hãy đợi đến vòng 5-6. Khi đó chúng ta sẽ chắc chắn 90% điều gì sẽ xảy ra. Zenit vẫn là Ứng cử viên vô địch hàng đầu thôi, nhưng chúng ta sẽ nói cụ thể hơn sau vòng 6”, Kanchelskis nói ở trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Dmitry Bebyakin của SOV sport.

Zenit hiện đang có 6 điểm - sau 3 vòng đấu đầu tiên của RPL và đang xếp ở vị trí thứ 2. Xếp đầu bảng đương nhiên là Krasnodar, “kình địch” của Zenit trong 3 mùa giải gần đây. Đại diện của thành Krasnodar mới thắng Spartak Moscow 2-1 ngay trên sân khách, và có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng (hiệu số là 8-4).

Đ.Hg.