HLV Gavin Lee: Nhà cầm quân trẻ triển vọng

Thay người và áp dụng chiến thuận hợp lý, luôn bình tĩnh trước sức ép của các chân sút Đội tuyển Việt Nam, HLV Gavin Lee của tuyển Singapore xứng đáng là “nhân vật chính” của trận đấu đội bóng của ông cầm hòa Những Chiến binh Sao Vàng!

HLV Gavin Lee (Ảnh: Nhật Anh)

Tuyển Việt Nam dù được đánh giá mạnh hơn, có nhiều cơ hội hơn, thậm chí đã sử dụng mũi đinh ba Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc từ cuối hiệp 1 với hy vọng tạo ra sự áp đảo ngay trên hàng tấn công để sớm khoan thủng lưới đối thủ, cuối cùng vẫn chấp nhận chia điểm không bàn thắng, một kết quả rất có lợi cho HLV Lee và các học trò.

Nhà cầm quân trẻ (năm nay mới chỉ 35 tuổi) chia sẻ sau kết quả tích cực: “Trước hết, với tư cách là HLV, tôi chỉ có thể rất tự hào về màn trình diễn mà các cầu thủ thể hiện. Tuy nhiên, chúng tôi đã nói chuyện trong phòng thay đồ, mặc dù nhiều khía cạnh của màn trình diễn là rất tốt, nhưng chúng tôi đã không giành chiến thắng!”.

“Chúng tôi đến đây để tìm kiếm chiến thắng, vì vậy đó vẫn là một bước nữa chúng tôi phải thực hiện. Tuy nhiên, tôi vô cùng tự hào về màn trình diễn bởi vì tôi nghĩ rằng, những người hâm mộ đến cổ vũ chúng tôi xứng đáng có được điều đó!”.

Không hề quá vui mừng, không hề tỏ ra quá sung sướng, HLV sinh năm 1990 - người đã từng sớm chấm dứt sự nghiệp bóng đá ngay ở cấp độ trẻ để theo đuổi nghề HLV mà ông cho rằng phù hợp với bản thân hơn những ngày tháng chạy đuổi theo quả bóng tròn, cho thấy bản lĩnh và chất chơi của một HLV thực thụ: Chẳng ngại đội bóng nào.

Không vì tuyển Việt Nam đang là Đương kim vô địch ASEAN Cup, và hẳn cũng không bởi đội bóng này từng hạ Singapore 5-1 sau 2 lượt trận đi về ở bán kết hồi 2 năm trước mà e ngại hay có thứ cảm giác yếm thế. Ở trong bóng đá, bóng chưa lăn thì bên nào cũng còn cơ hội và tuyển Singapore của ông muốn giành 3 điểm cũng là điều thực tế!

“Trong phần lớn thời gian trận đấu diễn ra, chúng tôi vẫn giữ vững thế trận, tạo ra nhiều cơ hội và phòng ngự khu vực cấm địa tốt,” HLV Lee cho biết, “Dù chúng tôi đã có một chút may mắn, nhưng tuyển Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội tốt mà lẽ ra chúng tôi phải ghi được bàn thắng cho riêng bản thân mình”.

“Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy sự tiến bộ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn chưa hài lòng vì không thể giành được chiến thắng. Có nhiều điều đáng tự hào và cả hài lòng, nhưng chúng tôi muốn trở về nhà với 3 điểm”, HLV Lee nói - dù là nếu xét theo tiêu chí của “các CĐV Việt Nam đơn thuần”, Singapore đã thành công vì tỷ số này?

Sớm theo nghiệp HLV sau khi nhận ra nghề cầu thủ đá bóng không dành cho bản thân mình, HLV Lee học Đại học Công nghệ Nanyang và lấy bằng Cử nhân Khoa học & Quản lý Thể thao. Trong khi theo đuổi bằng cấp, Gavin tham gia tới 14 buổi tập luyện/tuần với JSSL Singapore để sớm có thể hoàn thành các chứng chỉ huấn luyện của ông.

Sau khi tập cùng Gabriel Quak, Hariss Harun, Izwan Mahbud, Hafiz Abu Sujad, Izzdin Shafiq, Afiq Yunos và Fazli Ayob, Gavin nhận ra ông không thể theo kịp: “Cũng chính thời điểm đó, tôi nhận ra mình không thể theo kịp việc tập bóng đá. Vì vậy tôi quyết định chọn một con đường khác” và chuyển sang làm HLV vì cha ông đã là HLV khi ông còn nhỏ.

Trở thành HLV chuyên nghiệp, Lee làm trợ lý cho các CLB như là Warriors, Tampine Rovers... trước khi trở thành HLV trưởng của đội bóng nổi tiếng nhất Đảo quốc Sư tử. Trong thời gian làm việc ở đây, HLV Lee và học trò gây không ít khó khăn cho các đại biểu của V-League, như là Thép Xanh Nam Định, cũng từng đối đầu với cả CAHN FC.

Có một chi tiết khá chú vị: HLV Lee từng sang Việt Nam hồi năm 2019 để học khóa HLV bảng A của AFC. Trong lứa đào tạo này, HLV Lee đã học cùng nhiều gương mặt bóng đá Việt Nam rất nổi tiếng như là Phan Như Thuật, Lê Tấn Tài, hay là Dương Hồng Sơn. Để rồi hiện Như Thuật đang có những bước đầu tiên, những người khác đều kém xa ông...

Đ.Hg.