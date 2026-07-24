HLV trưởng Thái Lan tin tưởng các tài năng trẻ ở ASEAN Cup 2026

HLV trưởng tuyển Thái Lan Anthony Hudson Thái Lan đã bày tỏ sự ủng hộ các cầu thủ trẻ trong đội hình, tin rằng là họ sẽ tạo nên dấu ấn lớn tại ASEAN Cup 2026 khi “Những chú Voi Chiến” bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu thứ 8, kỷ lục chưa từng có, bắt đầu với trận gặp Lào tại Vientiane vào ngày mai.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) thua Việt Nam ở chung kết 2 năm trước

Đội tuyển Thái Lan, sau khi giành chức vô địch lần thứ 7 hồi năm 2022 (thắng chính “kình địch” Việt Nam trong trận lượt về ở SVĐ Thammasat), chưa từng thua Lào trong 3 lần gặp nhau trước đó tại Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á và HLV Hudson tự tin rằng đội của ông có thể khởi đầu khả quan tại bảng B.

“Chúng tôi muốn có khởi đầu thật mạnh mẽ,” HLV người Anh 45 tuổi (nhưng sinh ra ở Seattle - Mỹ) cho biết: “Chúng tôi muốn bước vào trận đấu với tinh thần tích cực, chơi thật quyết liệt và thể hiện lối đá tấn công. Chúng tôi muốn khởi đầu giải đấu thật sự là mạnh mẽ ngay vào ngày mai”.

“Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội, và họ đều là những cầu thủ rất giỏi và đầy triển vọng. Tôi rất tin tưởng vào họ Chúng tôi không cần gây áp lực lên các cầu thủ, và tôi cũng sẽ không gây áp lực lên họ. Tôi muốn họ ra sân, thể hiện bản thân và cho thấy những điểm mạnh của mình”.

Nhà cầm quân từng nắm tuyển New Zealand lựa chọn đội hình kết hợp những tài năng trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm như Yotsakorn Burapha và Chawanwit Saelao cùng với các cựu binh Pansa Hemviboon, Sarach Yooyen, những cầu thủ được kỳ vọng dẫn dắt cầu thủ trẻ vượt qua những thử thách phía trước.

“Chúng tôi có một số cầu thủ triển vọng với những tài năng khác nhau”, HLV Hudson cho biết thêm, “Tôi thấy không cần phải gây thêm áp lực lên các cầu thủ trẻ vì tôi muốn xem họ có thể làm được gì. Họ đã tập luyện rất tốt, và tôi rất ấn tượng với toàn đội. Trong trận ngày mai, tôi muốn đội phải dũng cảm và tấn công. Tôi rất mong chờ trận đấu”.

Thành tích tốt nhất của Lào trước Thái Lan tại ASEAN Cup là ở Jakarta năm 2010, khi hai đội hòa 2-2, và HLV người Serbia Vladica Grujic (nhiền năm làm trợ lý HLV cho đến khi đảm nhận trọng trách HLV trưởng từ 2025) nhận thức rõ thử thách phía trước cho đội bóng bị đánh giá yếu hơn của mình.

“Chúng tôi biết rằng Thái Lan là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á và là ứng cử viên cho ngôi vô địch, nhưng chúng tôi sẽ được chơi trên sân nhà”, ông nói. “Với sự cổ vũ của người hâm mộ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được kết quả tốt”.

“Chúng tôi sẽ có đến 4 trận đấu trong vòng 10 ngày và chỉ có 23 cầu thủ trong đội hình. Tôi nghĩ mọi người đều sẽ có cơ hội ra sân vì không thể sử dụng cùng một đội hình cho 4 trận đấu trong vòng 10 ngày.

“Mỗi cầu thủ đều rất quan trọng đối với chúng tôi. Các cầu thủ biết điều này, và tôi hy vọng họ sẽ giúp đỡ đội bóng. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này mời những người hâm mộ bóng đá Lào đến SVĐ và sẽ cổ vũ chúng tôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì họ, và chúng tôi cần sự ủng hộ của tất cả bọn họ”.

Đ.Hg.