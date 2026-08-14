Tiền đạo Patrik Gustavsson trở lại đội tuyển Thái Lan sau 17 tháng

Tiền đạo nhập tịch gốc Thụy Điển - Patrik Gustavsson đã thẳng thắn chia sẻ về cảm nhận của anh khi quay trở lại với Đội tuyển Thái Lan sau 17 tháng, trước thềm trận đấu với tuyển Singapore ở bán kết lượt đi của ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo Gustavsson (Ảnh: Thairath)

Trước buổi tập cuối cùng trên đất Thái trước khi bay sang Singapore, cầu thủ 25 tuổi có quê gốc ở Oxelosund chia sẻ: “Chúng tôi đã có khoảng một tuần để chuẩn bị - cả về thể lực và chiến thuật - cho trận đấu với tuyển Singapore. Điều đó thật tốt. Quá trình tập luyện của chúng tôi đã diễn ra tốt đẹp”.

Đối với Gustavsson, đây mới là lần trở lại Đội tuyển quốc gia Thái Lan - sau 1 năm 5 tháng trời vắng bóng, kể từ trận đấu ở vòng loại đầu tiên của Asian Cup 2027 vào ngày 25-3-2025, nơi mà anh ghi bàn thắng quyết định giúp “Những Chú voi chiến” đánh bại tuyển Sri Lanka với tỷ số tối thiểu là 1-0.

Patrick, hiện đã bình phục chấn thương sau quãng thời gian nghỉ ngơi dài hơi vừa qua, chia sẻ về thêm về tình trạng sức khỏe thể chất ở thời điểm hiện tại của mình: “Thể trạng của tôi hiện tại là được 100%. Trước đây, tôi chỉ bị cứng khớp nhẹ, nhưng giờ đây thì tôi đang tập luyện hết công suất”.

“Tôi cũng rất là vui khi thấy đội tuyển Thái Lan ghi được nhiều bàn thắng đến như vậy. Chúng tôi đang duy trì lối chơi tấn công rất tốt. Bây giờ tôi đang cố gắng hỗ trợ mọi người trong đội bằng năng lượng mình có. Và thêm một hiến thắng nữa trước tuyển Singapore sẽ thật là quá tuyệt vời luôn đó!”.

“Được làm việc với lại HLV Hudson, người mà tôi đã từng làm việc cùng ở BG (BG Pathum United), tôi hiểu khá rõ về chiến thuật và phương pháp của ông ấy. Bây giờ, tôi chỉ cần cống hiến 100% và tập trung vào việc giúp đỡ đội bóng trong trận đấu tới”, tiền đạo ghi 8 bàn sau 11 trận cho Thái Lan nói.

“Lần trước, tôi rất tự tin khi thi đấu và đã tìm lại được phong độ. Mục tiêu của tôi bây giờ là nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ cống hiến hết mình để giúp đội giành chiến thắng. Đó chính là điều quan trọng nhất”.

“Mục tiêu chính của chúng tôi trong trận đấu trên sân khách tại đất Singapore không gì khác hơn là giành chiến thắng, và tất cả các thành viên trong đội đều quyết tâm giành chức vô địch và thắng mọi trận đấu còn lại”.

Gustavsson được gọi lên đội hình tuyển U23 Thái Lan lần đầu tiên hồi tháng 3-2022 để tham gia kỳ Dubai Cup U23. Đến năm 2024, anh chơi trận đầu tiên cho ĐTQG Thái Lan ở LPBank Cup trong trận đấu với chính tuyển Việt Nam và anh đã ghi bàn thắng quốc tế đầu tay cũng trong trận đấu đáng nhớ này.

Tính đế thời điểm này, anh đã lần lượt ghi bàn vào lưới của tuyển Việt Nam, Timor-Leste (ở LPBank Cup 2024), Malaysia, Singapore, Philippines (ở AFF Cup 2024) và cú đúp vào lưới của Afganistan (giao hữu năm 2025), cuối cùng là vào lưới của tuyển Sri Lanka (vòng loại của AFC Asian Cup 2027 hồi 2025).

Đ.Hg.