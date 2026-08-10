Tương lai của Marmoush bấp bênh khi Man City thay mới lực lượng

HLV Enzo Maresca thừa nhận rằng, Omar Marmoush có thể đã đang tìm kiếm một bến đỗ mới để rời khỏi Manchester City, và sự ra đi tiềm năng của anh này làm dấy lên khả năng CLB thành Manchester sẽ bán đi 4 cầu thủ từng rất quan trọng trước khi mà thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Marmoush trong trận đấu với Australia ở World Cup

Sau một mùa hè chứng kiến ​​Pep Guardiola, Bernardo Silva, John Stones, James Trafford, rồi Nathan Ake cùng với nhiều cái tên nổi tiếng khác rời Man City, rõ ràng CLB Cựu vô địch Premier League đang bước vào một kỷ nguyên mới...

Savinho đã đàm phán với Tottenham Hotspur, Tijjani Reijnders đang cân nhắc chuyển đến Nottingham Forest, và Rodri hiện đang được Barcelona theo đuổi. Marmoush cũng đang được Tottenham theo dõi sát sao, giờ đây có thể sẽ được săn đón hơn khi mà tân HLV Maresca vừa thừa nhận tương lai của anh đang không chắc chắn.

Marmoush lập cú đúp giúp Man City đánh bại Atletico Madrid 3-1 ở trong trận giao hữu tiền mùa giải và khi được hỏi liệu Marmoush có ở lại đội hay không, Maresca nói: “Câu trả lời tương tự như câu trả lời tôi đưa ra về Trafford. Các cầu thủ tập luyện mỗi ngày, muốn được ra sân, khi họ không được thi đấu, họ sẽ không vui!”.

“Omar không được ra sân nhiều mùa trước, vì vậy mong muốn của cậu ấy có lẽ là được thi đấu nhiều hơn. Điều đó không có nghĩa là cậu ấy sẽ không được ra sân nhiều hơn tại đây, nhưng mọi chuyện còn phụ thuộc vào quyết định của cậu ấy, và việc hiểu rõ quyết định đó một cách chi tiết”, HLV Maresca đã lên tiếng cho biết.

Marmoush chuyển đến City, với giá 59 triệu bảng từ Eintracht Frankfurt, vào tháng 1-2025 và chưa bao giờ thực sự tìm được vị trí của mình trong đội hình. Các nguồn tin cho rằng là Man City sẽ tìm cách để thu hồi lại số tiền chuyển nhượng tương tự nếu như Marmoush rời khỏi CLB thành Manchester ở ngay vào mùa Hè năm nay.

MC thì vẫn đang tìm cách tăng cường đội hình cho mùa giải mới, sau khi đã chiêu mộ Elliot Anderson với giá 116 triệu bảng và Jeremy Monga với giá 10 triệu bảng từ Leicester City, đó chính là những bản hợp đồng đáng chú ý nhất.

Ayyoub Bouaddi dự kiến ​​sẽ gia nhập hàng tiền vệ từ Lille, trong khi có tin CLB đang cân nhắc chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea. City cũng được kỳ vọng sẽ tìm kiếm một tiền đạo mới, với Pedro Neto của Chelsea là một trong những mục tiêu chính. Cả Enzo lần Neto đều là học trò của HLV Maresca thời còn ở Stamford Bridge.

Man City sẽ đối đầu với Arsenal trong trận tranh Siêu cúp Anh vào cuối tuần tới, trước khi bắt đầu chiến dịch Premier League với trận đấu trên sân nhà gặp Bournemouth.

Đ.Hg.