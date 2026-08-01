Tiền vệ Rubin Kazan - Daniil Kuznetsov ủng hộ hạn chế ngoại binh ở RPL

Tiền vệ mới 23 tuổi quê ở Saint Petersburg, nhưng hiện tại đang chơi cho CLB Rubin Kazan ở RPL - Daniil Kuznetsov - lên tiếng ủng hộ đề xuất hạn chế ngoại binh tại Giải bóng đá Ngoại hạng Nga với mong muốn là tạo đất phát triển cho các tài năng nội địa!

Cờ của RPL (Ảnh: Sport24)

Trả lời phỏng vấn của phóng viên SOV Sport, cầu thủ sinh năm 2003 vốn từng trưởng thành ở lò đào tạo trẻ của Zenit St Petersburg chia sẻ về quan điểm của mình: “Tôi ủng hộ việc giới hạn cầu thủ nước ngoài tại giải đấu RPL!”.

“Có nhiều cầu thủ Nga tài năng - nhưng chưa phát huy hết tiềm năng do thiếu sự tin tưởng. Một cầu thủ có thể nhanh nhẹn, có kỹ thuật tốt, nhưng cậu ấy cần được chơi bóng nhiều hơn, cảm nhận trận đấu, và sau đó cậu ấy sẽ có thể thi đấu ở đẳng cấp cao”, tiền vệ chỉ chơi 22 trận cho Rubin tâm sự.

“Nhiều HLV không tin tưởng các cầu thủ trẻ, họ không muốn mạo hiểm. Nếu giới hạn được siết chặt hơn nữa, các cầu thủ Nga sẽ có nhiều thời gian thi đấu hơn và nhu cầu đối với họ sẽ tăng lên. Đó cũng là ý kiến ​​của tôi”.

Với quan điểm phản đối việc giới hạn: Cho rằng, sự tiến bộ của các cầu thủ chỉ có thể thông qua cạnh tranh lành mạnh, Kuznetsov cũng đã có phản biện: “Tôi không nghĩ vậy. Theo tôi, điều đó là sai. Với giới hạn cầu thủ nước ngoài, giá trị của các cầu thủ được đào tạo trong nước tăng lên và họ sẽ phát triển tốt hơn”.

“Thêm vào đó, đội bóng sẽ chiêu mộ được những ngoại binh thật sự giỏi. Ví dụ, nếu chỉ có 5 suất cầu thủ nước ngoài trong đội, bạn sẽ chiêu mộ được 5 cầu thủ nước ngoài đắt giá, hẳn sẽ đảm bảo là có chất lượng cao...”,

“Điều đó tốt hơn nhiều so với 10 cầu thủ tầm thường bậc trung. Những cầu thủ nước ngoài chất lượng cao sẽ đến, và họ sẽ có tác động tích cực đến quá trình huấn luyện, và các cầu thủ trẻ nội binh sẽ trưởng thành cùng họ”.

“Đồng ý là ở Premier League không có giới hạn nào cả. Arsenal hay thậm chí là Manchester City gồm chỉ toàn cầu thủ ngoại trong đội hình. Nhưng cũng có một giới hạn ở đó, về mặt các yêu cầu khắt khe đối với cầu thủ nước ngoài”.

“Bạn phải chơi một số trận nhất định cho ĐTQG; một cầu thủ nước ngoài tầm thường đơn giản sẽ không được phép chen vào. Nhờ điều này, các cầu nội phát triển khi họ cạnh tranh với các cầu thủ nước ngoài hàng đầu!”.

“Nếu chúng ta tiếp tục với giới hạn này ở Nga, đó chỉ là ý kiến ​​của tôi. Tôi chỉ muốn cầu thủ Nga phát triển và chơi bóng đá, có nhiều cơ hội hơn, rồi được tin tưởng hơn. Nhờ giới hạn đó, những cơ hội như vậy sẽ tồn tại, nhưng nếu không có nó, thì các HLV sẽ ngày càng tin tưởng các cầu thủ nước ngoài hơn mà thôi”.

Gia nhập đội bóng thành Kazan từ năm 2022, nhưng Kuznetsov mới chỉ ra sân 22 trận. Sở dĩ có điều này vì anh luôn phải cạnh tranh với nhóm cỡ trên 10 cầu thủ ngoại ở trong đội hình. Anh đã liên tục bị mang đi cho mượn, đến Rodina Moscow (chơi 12 trận trong năm 2024) và đến cả Ural Yekaterinburg (thi đấu 5 trận).

Trong mùa này, Kuznetsov đã được Rubin Kazan sử dụng trong trận mở màn RPL 2026-2027, anh chỉ chơi 13 phút cuối trận. Hiện tại, Rubin đang có 14 cầu thủ ngoại trong đội hình, đông nhất là cầu thủ từ Serbia (3 người).

Đ.Hg.