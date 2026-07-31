Tân HLV trưởng Chelsea - Xabi Alonso - vừa lên tiếng cho biết rằng là tân binh Maxence Lacroix sở hữu thứ tinh thần chiến thắng và sẽ tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự của đội, đồng thời ca ngợi “tính cách mạnh mẽ” của hậu vệ tuyển Pháp vừa giành Hạng 3 tại kỳ FIFA World Cup 2026.

Lacroix trong đội hình xuất phát của tuyển Pháp ở trận tranh Hạng 3 World Cup 2026

Tuyển thủ quốc tế người Pháp đã được giới thiệu vào hôm thứ Năm (theo giờ London), anh chuyển đến đội bóng chủ sân Stamford Bridge từ Crystal Palace với mức phí chuyển nhượng được cho là 52 triệu bảng.

Lacroix đã đồng ý ký bản hợp đồng có thời hạn lên đến 6 năm và sẽ hội quân cùng CLB Tây London ở trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. HLV Alonso được cho là người then chốt giúp đưa Lacroix đến Anh.

“Tôi biết Maxence từ thời còn ở Bundesliga kìa”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha, người nổi lên như một trong những HLV sáng giá nhất châu Âu tại Bayer Leverkusen, sau đó ông còn nắm cả Real Madrid, nói...

“Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sự tiến bộ và cả khả năng thích nghi của cậu ấy ở Premier League thật tuyệt vời. Không chỉ trên sân cỏ mà còn về tính cách, khả năng lãnh đạo”, HLV được các CĐV Chelsea kỳ vọng cho biết.

“Cậu ấy có những phẩm chất này và là một cầu thủ rất đáng tin cậy, sẽ mang lại sức mạnh cho hàng phòng ngự của chúng tôi và chắc chắn sẽ có tác động trực tiếp lớn đến đội bóng. Vì vậy, đây là một bản hợp đồng tuyệt vời cho hiện tại, tương lai”, Alonso hào hứng nói khi Chelsea liên tục mua cầu!

Cầu thủ mới 26 tuổi này, người đã có 7 lần khoác áo Đội tuyển Pháp và thi đấu cho Les Bleus của mình tại kỳ giải World Cup vừa qua, cho biết anh tự hào khi được trở thành một phần của “CLB quá tuyệt vời này”.

“Khi tôi nói chuyện với lại HLV Alosno, tôi thấy rằng chúng tôi có cùng định hướng và khát vọng đối với CLB thành London này”, anh đã tâm sự đầy giá trị ở trong buổi ra mắt, “Chúng tôi muốn giành lấy chiến thắng”.

Lacroix là bản hợp đồng mới nhất của CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sau khi Chelsea đã chi 117 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Morgan Rogers của Aston Villa, một thương vụ kỷ lục của Anh, và cả 47 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ phải Marco Palestra của Atalanta.

Geovany Quenda và Emmanuel Emegha đã gia nhập Chelsea trong các thương vụ chuyển nhượng ban đầu được thỏa thuận vào năm 2025. Ngoài ra, 2 “lão tướng” là Danny Welbeck của Brighton và Jordan Henderson đến từ Brentford cũng sẽ là một phần của đội bóng.

Đ.Hg.