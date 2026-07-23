Hadi Fayyadh xúc động khi được Malaysia triệu tập dự ASEAN Cup 2026

Tiền đạo vừa được triệu tập lên ĐTQG Malayssia - Hadi Fayyadh Abdul Razak - suýt bật khóc sau khi cuối cùng cũng đã được triệu tập vào đội hình Harimau Malaya sau nhiều năm đối mặt với vô vàn thử thách và khó khăn. Anh sẽ cùng tuyển Malaysia tham dự ASEAN Cup 2026.

Hadi Fayyadh (Ảnh: BERNAMA)

Cầu thủ 26 tuổi này hiện đang rất quyết tâm đền đáp niềm tin của Ban huấn luyện, đặc biệt của HLV trưởng tạm quyền Tan Cheng Hoe, khi Malaysia chuẩn bị đối đầu với tuyển Myanamar ở trong trận đấu mở màn bảng B của ASEAN Cup 2026 tại SVĐ Thuwunna (Yangon).

Đây sẽ mới chỉ là lần đầu tiên Hadi Fayyadh được triệu tập vào đội hình của ĐTQG Malaysia, sau nhiều năm phải đối mặt với chấn thương và sự quản lý yếu kém của các CLB giải quốc nội. Anh này đã từng có giai đoạn gây chú ý khi gia nhập J3 League thi đấu cho Azul Claro Numazu...

“Khi nhận được cuộc gọi triệu tập, tôi rất xúc động. Tôi đã phải trải qua nhiều thử thách trong sự nghiệp, và cảm giác như những hy sinh của mình cuối cùng đã được đền đáp”, Hadi suýt khóc - khi chia sẻ ngay sau buổi tập tại Sân vận động UM hôm thứ Ba đầu tuần.

Ban đầu, Hadi đã thể hiện tiềm năng xuất sắc khi còn là cầu thủ trẻ, từng là thành viên của Đội tuyển quốc gia U23 thi đấu kỳ tại SEA Games 2021 ở Việt Nam. Thật không may, anh bị chấn thương dây chằng chéo trước trong cùng năm đó. Thế là, các vận rủi ập đến.

Hơn nữa, Hadi còn vướng vào một vụ tranh cãi khác khi gặp vấn đề về lương chưa được trả cùng CLB cũ là Polis DiRaja Malaysia Football Club (PDRM - CLB Cảnh sát Hoàng gia Malaysia) dẫn đến việc anh chuyển đến Nhật Bản lần thứ 2, vừa gia nhập Vencedor Mie United.

“Tôi cần phải chuyển đến Nhật Bản. Tôi biết rằng là việc xa gia đình sẽ rất khó khăn, nhưng nếu muốn tiếp tục chơi bóng đá, tôi hẳn không còn lựa chọn nào khác”, tiền đạo từng chơi tại Nhật Bản ở trong giai đoạn 4 năm - từ 2019 đến 2022, thành thật lên tiếng cho biết.

Hadi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với HLV trưởng tạm quyền - Tan Cheng Hoe vì sự tin tưởng không lay chuyển dành cho anh: “Tôi rất biết ơn sự tin tưởng của HLV. Vẫn có rất nhiều cầu thủ trẻ ở trong đội hình. Tôi sẽ cố gắng hết sức lực để chứng minh giá trị của mính”.

“Đây là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của tôi, vì là được chơi bóng cho ĐTQG luôn là một giấc mơ của tôi, chứ đừng nói đến việc được triệu tập lên Đội tuyển lần đầu tiên trong đời”, tiền đạo sinh năm 2000 tại Kuala Lumpur chia sẻ.

Nhận định về việc phải tranh đấu để giành một suất đá chính ở trong đội hình tại ASEAN Cup 2026, Hadi nói rằng anh sẵn sàng cho một cuộc cạnh tranh lành mạnh thông qua các buổi tập ở trại huấn luyện, và động lực lên tuyển sẽ thúc đẩy anh trở nên quyết tâm hơn...

Đ.Hg.