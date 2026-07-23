Timor Leste "giấu bài” trước trận gặp đội tuyển Việt Nam

Trước thềm trận ra quân vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp tuyển Việt Nam, Timor Leste gần như "đóng kín" mọi thông tin về quá trình chuẩn bị.

Những hình ảnh đầu tiên của Timor Leste trong quá trình chuẩn bị gặp tuyển Việt Nam. ẢNH: FFTL

Theo kế hoạch, Timor Leste chọn sân Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà cho hai trận đấu tại bảng A do cơ sở vật chất trong nước chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức. Tại đây, thầy trò HLV Jose Pedro sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam lúc 20g30 ngày 24-7 trong trận mở màn chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Khác với sự cởi mở với truyền thông của tuyển Việt Nam, Timor Leste giữ kín lịch trình và thông tin chuyên môn trong những ngày đầu đặt chân đến Chonburi. Đội chỉ tổ chức tập kín gần địa điểm thi đấu và đến tối 22-7 mới công bố những hình ảnh đầu tiên về quá trình chuẩn bị.

Liên đoàn Bóng đá Timor Leste (FFTL) cho biết thầy trò HLV Jose Pedro đang duy trì cường độ tập luyện cao, tập trung hoàn thiện chiến thuật, nâng cao thể lực và tăng sự gắn kết giữa các cầu thủ. Ban huấn luyện kỳ vọng đội bóng sẽ thể hiện hình ảnh tích cực tại giải đấu năm nay, dù phải đối đầu với nhà đương kim vô địch ngay ở trận ra quân.

Timor Leste sẽ có buổi tập chính thức trên sân Chonburi vào lúc 18g30 ngày 23-7, cũng là buổi tập cuối cùng trước cuộc so tài với tuyển Việt Nam. Trước đó một tiếng, HLV Jose Pedro cùng 1 tuyển thủ Timor Leste tham dự họp báo trước trận đấu.

“Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn vì khoảng cách giữa hai đội là rất lớn ở mọi khía cạnh, không chỉ trên sân mà cả ngoài sân cỏ, bao gồm cả ở hệ thống đào tạo, cơ sở vật chất và nền tảng phát triển bóng đá. Việt Nam đang xếp trên chúng tôi khoảng 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA”, HLV Jose Pedro chia sẻ với kênh truyền của FFTL.

Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách 26 cầu thủ Timor Leste là lực lượng cầu thủ nhập tịch và thi đấu ở nước ngoài. Có tới 13 cầu thủ đang chơi bóng ngoài lãnh thổ Timor Leste, trong đó 11 người khoác áo các CLB tại châu Âu, cho thấy nỗ lực nâng tầm chất lượng đội hình bằng nguồn nhân lực được đào tạo trong môi trường bóng đá phát triển.

Một số gương mặt nổi bật gồm tiền vệ Claudio Osorio, hậu vệ Eric Silva (Sesimbra), Joao Varudo (Sintrense), tiền đạo Joao Rangel (Leiston), Zion Cruz (Lusitano FCV) và Oatnasio da Silva (Portadown). Đặc biệt, Claudio Osorio từng khoác áo U15 Anh và là đồng đội của Jude Bellingham, Jamal Musiala, Cole Palmer, Morgan Rogers hay Tino Livramento trước khi lựa chọn cống hiến cho tuyển Timor Leste.

HỮU THÀNH