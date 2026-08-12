Khai mạc Giải bóng đá U9 Toàn quốc 2026

Các cầu thủ TPHCM thắng trận ra quân trước đội chủ nhà.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 28 đội bóng U9 xuất sắc trên cả nước. Các trận tranh tài sẽ diễn ra từ ngày 12-8 đến ngày 25-8.

Tại buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức (BTC) nhấn mạnh tầm quan trọng của sân chơi này. Đây là giải đấu có lứa tuổi nhỏ nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, đóng vai trò là bước đệm chiến lược nhằm phát hiện, nuôi dưỡng thêm nhiều tài năng trẻ cho nền bóng đá nước nhà trong tương lai. Bước sang mùa giải thứ sáu liên tiếp, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục đồng hành với vai trò là nhà tài trợ chính.

Điểm mới đáng chú ý tại vòng chung kết năm nay là BTC áp dụng luật thi đấu 2 phút đếm ngược khi bóng lăn trong hiệp 2. Theo đó, đồng hồ sẽ dừng lại mỗi khi bóng chết và chỉ chạy tiếp khi bóng vào cuộc, giúp tăng tính kịch tính, chủ động và hạn chế tối đa tình trạng kéo dài thời gian.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các đội tại lễ khai mạc.

Ngay sau nghi thức khai mạc, trận đấu mở màn của giải đã diễn ra đầy sôi động giữa đội chủ nhà U9 IEC Quảng Ngãi và U9 Thanh niên TPHCM. Với lối chơi lấn lướt và thuyết phục, các cầu thủ nhí U9 Thanh niên TPHCM đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước đội chủ nhà, có màn khởi đầu vô cùng ấn tượng.

Các trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải đấu sẽ tiếp tục được tổ chức tại Nhà thi đấu Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi.

Tin liên quan TPHCM có 5 đội tham dự giải bóng đá U9 toàn quốc 2026

LÊ ANH