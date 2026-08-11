ASEAN Cup 2026: Vé xem tuyển Việt Nam đá bán kết tại Malaysia rẻ bằng một nửa lượt về

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bán vé trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam với mức giá cao nhất khoảng 640.000 đồng, rẻ gần một nửa so với vé cao nhất ở trận lượt về tại Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam dự báo có chuyến làm khách khó khăn tại Malaysia. ẢNH: MINH HOÀNG

Sáng 11-8, FAM chính thức mở bán vé trực tuyến trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam, diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-8 (giờ Việt Nam) trên sân Kuala Lumpur. Vé được bán hoàn toàn theo hình thức trực tuyến thông qua hệ thống Tickethotline.

FAM phân chia vé thành nhiều mức giá, trong đó vé khu vực VIP có giá 100 RM (khoảng 640.000 đồng), các mức tiếp theo là 70 RM (khoảng 450.000 đồng) và 50 RM (khoảng 350.000 đồng). Trẻ em dưới 12 tuổi được hưởng mức giá chỉ 5 RM. Theo quy định, mỗi căn cước công dân được mua tối đa 10 vé. Sân Kuala Lumpur có sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi.

Đáng chú ý, FAM bố trí riêng một khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam tại một góc khán đài D. Vé ở khu vực này có giá 50 RM, tương đương khoảng 350.000 đồng. Dự kiến sẽ có đông đảo kiều bào đang sinh sống tại Malaysia cũng như người hâm mộ từ Việt Nam sang tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Mức giá trên tạo ra sự chênh lệch đáng kể khi đặt cạnh giá vé trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phát hành bốn mệnh giá gồm 1 triệu đồng, 700.000 đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng.

Như vậy, ngay cả mức vé cao nhất tại Malaysia, 100 RM (khoảng 640.000 đồng), vẫn thấp hơn gần một nửa so với mức vé cao nhất 1 triệu đồng của trận lượt về tại Việt Nam. Với khu vực dành cho CĐV Việt Nam, mức 50 RM chỉ tương đương khoảng 350.000 đồng, bằng khoảng 35% giá vé cao nhất tại sân Mỹ Đình.

Sự khác biệt về giá vé diễn ra trong bối cảnh hai đội tuyển đang có những thành tích rất khác nhau. Malaysia đang nỗ lực lấy lại hình ảnh sau bê bối liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang duy trì thành tích suốt gần 2 năm qua và hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến lên đường sang Kuala Lumpur ngày 13-8 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi. Sau cuộc đối đầu tại sân khách, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở về nước chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra ngày 19-8 trên sân Mỹ Đình.

HỮU THÀNH