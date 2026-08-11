Truyền thông đánh giá cao đội tuyển Việt Nam trước trận bán kết

Truyền thông các nước khác trong khu vực đều dành sự tôn trọng lớn cho tuyển Việt Nam.

Ở góc nhìn của HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia), đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn. Nhà cầm quân 58 tuổi, người từng làm trợ lý cho ban huấn luyện Malaysia vô địch ASEAN 2010 và trực tiếp dẫn dắt đội nhà về nhì trước chính Việt Nam năm 2018, hiểu rõ mức độ khó khăn mà đội bóng trẻ của mình sắp phải đối mặt. Dù vậy, ông kỳ vọng sức mạnh từ khán đài ở trận bán kết lượt đi sẽ trở thành điểm tựa quan trọng để Malaysia có thể tạo được bất ngờ trước đương kim vô địch Việt Nam.

Phong độ tốt cùng khả năng càn lướt mạnh mẽ, Xuân Son luôn nguy hiểm trước các hàng phòng ngự. Ảnh: ANH KHOA

Việt Nam đang là đội tuyển có hàng công mạnh nhất với 13 bàn sau 4 trận vòng bảng và chỉ một lần để thủng lưới, đã tạo ấn tượng mạnh với truyền thông khu vực.

Tờ The Star của Malaysia nhận định, Việt Nam có thể là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, nhưng Malaysia không có lý do để e ngại. Việc bị đánh giá thấp có thể trở thành động lực để HLV Tan Cheng Hoe cùng học trò hướng tới kết quả tích cực.

Trong khi đó, New Straits Times đặc biệt chú ý đến tiền đạo trẻ Pavithran, người đang nổi lên như một phát hiện đáng chú ý của Malaysia. Sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia và lần thứ 2 nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Pavithran đứng trước cơ hội thử sức ở sân chơi lớn hơn khi đối đầu Việt Nam.

CNN Indonesia nhấn mạnh, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã có vòng bảng xuất sắc với 13 bàn thắng, 10 điểm và vị trí nhất bảng A. Đáng chú ý, Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất tại vòng bảng kể từ khi ASEAN Cup sử dụng thể thức sân nhà - sân khách, vượt qua cột mốc 12 bàn của các kỳ 2022 và 2024.

Từ góc nhìn của Bola Indonesia, việc trải qua vòng bảng hoàn hảo đưa đội tuyển Việt Nam trở thành ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay.

Tương tự, các kênh truyền thông thể thao tại Thái Lan như Siam Sports và Thairath, lấy sức mạnh trên hàng công cũng như hệ thống phòng ngự chắc chắn để đánh giá thầy trò HLV Kim Sang-sik nhỉnh hơn Malaysia ở vòng bán kết.

HỮU THÀNH