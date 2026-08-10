Bóng đá trong nước

U20 Việt Nam thắng 4-0 trong trận đấu tập thứ hai tại Nhật Bản

SGGPO

Chiều 10-8, đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục có trận đấu tập thứ hai trong đợt tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027. Đối thủ của thầy trò HLV trưởng Yutaka Ikeuchi là Trường Trung học Koukou.

U20 Việt Nam đang thực hiện chuyến tập huấn kết hợp thi đấu 6 trận tại Nhật Bản.
U20 Việt Nam đang thực hiện chuyến tập huấn kết hợp thi đấu 6 trận tại Nhật Bản.

Các cầu thủ U20 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0. Tấn Minh là người mở tỷ số trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Công Hậu lập cú đúp, trước khi Quang Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho U20 Việt Nam.

Nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ ra sân nhằm có những đánh giá về chuyên môn, ở trận đấu này, Ban huấn luyện tiếp tục chủ động xoay vòng lực lượng. Các cầu thủ đá chính trong trận đấu tập với Đại học Kinh tế Osaka một ngày trước đó được cho nghỉ ngơi, trong khi những cầu thủ còn lại đều được tạo điều kiện vào sân thi đấu.

Việc phân bổ thời gian thi đấu hợp lý là điều cần thiết trong bối cảnh U20 Việt Nam đang trải qua lịch thi đấu với mật độ dày trong chuyến tập huấn. Với quân số 30 cầu thủ, Ban huấn luyện có điều kiện để tính toán, thử nghiệm nhân sự ở nhiều vị trí và đánh giá khả năng đáp ứng của từng cầu thủ, qua đó phục vụ tốt hơn cho quá trình xây dựng đội hình hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027.

Theo kế hoạch, đội còn 4 trận đấu tập vào các ngày 12-8, 13-8, 15-8 và 16-8, trước khi kết thúc đợt tập huấn vào ngày 17-8 và trở về nước.

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Công Hậu U20 Việt Nam Tấn Minh Quang Anh Xoay vòng Ban huấn luyện Quân số Mở tỷ số Chung cuộc Ấn định

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