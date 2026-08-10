Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu về lượng khán giả đến sân

Theo thống kê của Ban tổ chức ASEAN Cup 2026, sân Mỹ Đình vượt qua nhiều “chảo lửa” ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia… để dẫn đầu về lượng khán giả trung bình đến sân Mỹ Đình tại vòng đấu bảng.

Ảnh: ASEANFOOTBALL

Qua hai trận đấu với đội tuyển Singapore và Campuchia, sân Mỹ Đình đã thu hút trung bình 25.599 khán giả/trận, trở thành sân có lượng khán giả đến sân cao nhất ở vòng đấu bảng. Theo AFF, tỷ lệ lấp đầy trung bình trong hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình là 63,7%.

Xếp thứ hai là Indonesia với trung bình 24.875 khán giả/trận. Đội bóng xứ vạn đảo không dẫn đầu về số lượng người xem nhưng lại xếp nhất về tỷ lệ lấp đầy sân vận động. Các trận đấu tại sân Pakansari đạt tỷ lệ kín chỗ lên tới 83%, cao nhất giải.

Theo sau lần lượt là Campuchia đứng thứ ba với trung bình 17.169 khán giả/trận, tiếp theo là Thái Lan (14.532) và Malaysia (11.389)… Con số thấp nhất thuộc về Timor Leste với trung bình 192 người/trận do LĐBĐ Timor Leste sử dụng sân Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà.

Ở vòng bán kết, sân Mỹ Đình hứa hẹn lấp đầy khán giả khi cơn số vé đã đến sớm ngay sau khi VFF mở bán vé trực tuyến. Theo thông tin từ VFF là lượng vé phát hành qua hình thức trực tuyến là 60% đã được bán sạch sau 1 giờ 30 phút mở bán.

QUỐC CƯỜNG