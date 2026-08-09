9 ngày nghỉ quý giá của đội tuyển Việt Nam

Hiếm có giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia nào như ASEAN Cup 2026, khi từ trận đấu cuối cùng tại vòng bảng đến trận bán kết phải chờ đến 9 ngày. Song, quãng nghỉ ấy lại là “khoảng thở” vô cùng quý giá với thầy trò HLV Kim Sang-sik lúc này.

Các tuyển thủ Việt Nam có thêm thời gian tái tạo năng lượng cho vòng bán kết ASEAN Cup 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Đội tuyển Việt Nam khép lại bảng A với thành tích bất bại, giành 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận hòa. Trong đó, chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân Indonesia càng tiếp thêm niềm tin cho các tuyển thủ, đồng thời thắp lên hy vọng nơi người hâm mộ về khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công ngôi vương.

Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội cũng đã xác định được đối thủ ở vòng bán kết là Malaysia và từ ngày 8-8 bắt tay vào công tác chuẩn bị. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur vào ngày 16-8, trước khi trở về Hà Nội tiếp đón đối thủ sau đó 3 ngày.

Tính từ trận đấu với Campuchia đến trận bán kết lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik có tới 9 ngày để chuẩn bị. Đây là quãng nghỉ dài hơn so với Thái Lan (7 ngày), trong khi Malaysia và Singapore cùng có 8 ngày để hướng đến vòng 4 đội mạnh.

Quãng nghỉ ấy càng trở nên quý giá khi các đội vừa trải qua vòng bảng với mật độ thi đấu dày đặc. Đội tuyển Việt Nam phải trải qua 4 trận đấu trong 15 ngày, tức chưa đến 4 ngày/trận. Đặc biệt, nếu tính 3 trận đấu liên tiếp từ Singapore đến Campuchia, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải thi đấu với mật độ gần 3 ngày/trận.

Trong khoảng thời gian ấy, các cầu thủ không chỉ phải ra sân thi đấu mà còn liên tục di chuyển, hồi phục, tập luyện, nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị đấu pháp. Khối lượng công việc dày đặc khiến vấn đề thể lực trở thành bài toán không dễ giải đối với ban huấn luyện. HLV Kim Sang-sik vì thế buộc phải tính toán nhân sự, xoay tua đội hình nhằm duy trì sức chiến đấu cho cả hành trình dài. Một số trụ cột cũng chưa thể đạt trạng thái tốt nhất do ảnh hưởng từ lịch thi đấu liên tục.

Chính HLV Kim Sang-sik thừa nhận, quãng nghỉ dài lúc này có ý nghĩa chẳng khác nào một “món quà”. Đội tuyển Việt Nam có đủ thời gian để các cầu thủ hồi phục thể trạng, giảm tải những vấn đề tích tụ sau vòng bảng và trở lại với trạng thái sung mãn nhất. Bằng chứng những buổi tập gần đây cũng cho thấy sự thoải mái rõ rệt trong đội tuyển. Thay vì lập tức đẩy cường độ chuyên môn lên cao, ban huấn luyện ưu tiên tạo không khí nhẹ nhàng, giúp các cầu thủ tái tạo năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Quãng nghỉ 9 ngày cũng mở ra cơ hội để HLV Kim Sang-sik có thêm thời gian nghiên cứu Malaysia, xây dựng phương án chiến thuật và chuẩn bị những miếng đánh mới. Đặc biệt, khi có đủ thời gian tập luyện, đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra những phương án bất ngờ thay vì chỉ dựa vào nền tảng đã thể hiện tại vòng bảng.

HỮU THÀNH