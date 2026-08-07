1 triệu đồng cho vé xem đội tuyển Việt Nam đá bán kết

Ngay sau khi kết thúc trận cuối vòng bảng với đội tuyển Campuchia, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thông báo kế hoạch phát hành vé cho trận bán kết lượt về.

Vé sẽ được phát hành từ trưa 8-8, nghĩa là trước khi xác định đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết khi đến tối 8-8, bảng B mới hoàn tất lượt cuối. Trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19-8 trên sân Mỹ Đình.

Mức giá cụ thể cũng đã được công bố, với các mức giá 300.000, 500.000, 700.000 và 1 triệu đồng. Mức giá tăng nhưng ắt hẳn sẽ sớm "cháy" vé khi đội tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ rất tốt.

Vé sẽ được mở bán từ lúc 14 giờ 30 ngày 8-8, sẽ kết thúc vào lúc 14 giờ ngày 11-8. Trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân khách ngày 16-8, sau đó ba ngày là thi đấu trận lượt về.

LÊ ANH