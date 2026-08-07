HLV Kim Sang-sik tung “hỏa mù” trước trận gặp Campuchia

Sau chiến thắng giòn giã trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đang hướng tới trận gặp Campuchia với những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng từ HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik tuyên bố đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Campuchia.

Chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026, buổi tập chiều 6-8 của đội tuyển Việt Nam ghi nhận sự vắng mặt đáng chú ý của bộ ba trụ cột trên hàng công: Hoàng Hên, Xuân Son và Tài Lộc. Theo thông tin từ ban huấn luyện, các cầu thủ này được giữ lại khách sạn để tập riêng theo chế độ phục hồi do thể trạng chưa đạt 100%.

Lịch thi đấu dày đặc với mật độ hai trận căng thẳng liên tiếp trước Singapore và Indonesia chỉ trong vòng 4 ngày, kết hợp với việc di chuyển liên tục, đã bào mòn đáng kể thể lực của các chiến binh sao vàng. Đặc biệt, các tiền đạo – những người phải hoạt động với cường độ cao nhất – là đối tượng dễ rơi vào tình trạng quá tải. Do đó, việc ban huấn luyện ưu tiên phục hồi thể lực cho các trụ cột trước trận đấu cuối là điều hoàn toàn hợp lý.

Các cầu thủ Việt Nam thoải mái tâm lý trên sân tập chiều 6-8. Ảnh: HẢI HOÀNG

Tuy nhiên, việc cả ba "thợ săn bàn" hàng đầu cùng vắng mặt trong buổi tập chiến thuật cuối cùng trước trận đấu cũng có thể là một đòn “hỏa mù” đầy chủ ý của HLV Kim Sang-sik nhằm làm nhiễu loạn thông tin trước ban huấn luyện đội tuyển Campuchia.

Ở trận thắng Indonesia 3-0 trước đó, HLV Kim Sang-sik đã dũng cảm thay đổi đến 4 vị trí trong đội hình xuất phát nhưng vẫn vận hành trơn tru và hiệu quả. Điều này chứng minh chiều sâu lực lượng của tuyển Việt Nam hiện tại rất đồng đều. Sự linh hoạt trong nhân sự càng khiến các đối thủ lâm vào cảnh "đoán già đoán non" và cực kỳ khó khăn trong việc bắt bài lối chơi của chúng ta.

Bước vào trận đấu với Campuchia tối 7-8, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có những điều chỉnh lớn về mặt nhân sự. Đây là giải pháp xoay tua đội hình bắt buộc, bởi ngay sau trận đấu này, toàn đội sẽ phải di chuyển nhanh sang sân khách để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi.

Tiền vệ Hoàng Đức, thủ lĩnh ở khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Hàng loạt câu hỏi chiến thuật đang được đặt ra cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Trên hàng công, Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Đình Bắc hay Việt Cường – ai sẽ là người được điền tên vào đội hình xuất phát? Tương tự như vậy là nhạc trưởng Hoàng Đức có được cất trên băng ghế dự bị để dưỡng sức và chỉ vào sân từ hiệp hai, sau khi đã cày ải liên tục từ đầu giải? Bên cạnh đó ở vị trí gác đền, liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để thủ môn trẻ Trung Kiên có màn chào sân đầu tiên tại đấu trường ASEAN Cup?

Sau màn trình diễn đạt "điểm 10" trước Indonesia, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào những nước cờ tiếp theo của HLV Kim Sang-sik. Trận đấu với Campuchia không chỉ là mục tiêu 3 điểm, mà còn là bài kiểm tra độ dày đội hình để tuyển Việt Nam sẵn sàng cho chiến dịch săn vàng ở vòng knock-out.

*Trận Việt Nam - Campuchia diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7-8 trên sân Mỹ Đình.

QUỐC CƯỜNG