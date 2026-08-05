Các cầu thủ Campuchia đến Hà Nội, chỉ tập 1 buổi trước khi gặp tuyển Việt Nam

Đội tuyển Campuchia đã có mặt tại Hà Nội vào tối 5-8 để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Việt Nam ở lượt cuối bảng A thuộc ASEAN Cup 2026.

Các cầu thủ Campuchia đã có mặt tại Hà Nội chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng A thuộc ASEAN Cup 2026. ẢNH: CFF.

Thầy trò HLV Koji Gyotoku khởi hành từ sân bay quốc tế Phnom Penh lúc 16 giờ 33 phút và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 18 giờ 58 phút, chậm hơn 20 phút so với kế hoạch ban đầu. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận hành lý, toàn đội di chuyển về khách sạn gần khu vực sân Mỹ Đình để nghỉ ngơi.

Dù phải di chuyển sang Hà Nội trong chiều 5-8, các cầu thủ Campuchia vẫn hoàn thành giáo án tập luyện tại Phnom Penh vào buổi sáng cùng ngày trước khi ra sân bay.

Theo lịch do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bố trí, Campuchia sẽ có buổi tập chính thức trên sân Mỹ Đình vào lúc 18 giờ ngày 6-8. Đây cũng là buổi tập duy nhất của đội khách tại Hà Nội trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra lúc 20 giờ tối 7-8. Trước buổi tập chính thức, vào lúc 11 giờ cùng ngày, HLV Koji Gyotoku và một cầu thủ đại diện Campuchia sẽ tham dự buổi họp báo trước trận.

Campuchia sẽ có 1 buổi tập tại Hà Nội. ẢNH: CFF

Chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình cũng diễn ra trong bối cảnh Campuchia đã không còn cơ hội giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Trước khi sang Việt Nam, HLV Koji Gyotoku đã quyết định rút gọn danh sách khi cho 3 cầu thủ gồm Mat Noron, Sieng Chantha và Abdel Kader Coulibaly trở về CLB chủ quản. Trong đó, Mat Noron gặp chấn thương nặng ở mắt cá chân, còn Chantha và Coulibaly không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Nhiều khả năng nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và những gương mặt dự bị ở trận đấu cuối vòng bảng. Sau ba trận, Campuchia giành 3 điểm và đã chính thức bị loại, vì vậy cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 7 điểm, bằng Singapore nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Nếu đánh bại Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ tiến gần mục tiêu kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, qua đó tạo lợi thế trước vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

HỮU THÀNH