Tinh thần thép của Bùi Hoàng Việt Anh

Bị rách mi mắt sau pha va chạm mạnh nhưng vẫn trở lại thi đấu với cái băng y tế được quấn kín vùng đầu, Bùi Hoàng Việt Anh trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu quả cảm của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia trên sân Pakansari.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh nở nụ cười khi rời sân vào cuối trận. ẢNH: TÂM HÀ

Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Indonesia là kết quả xứng đáng cho tập thể đã thi đấu đầy kỷ luật. Song, đằng sau sự gắn kết ấy là từng cá nhân biết tỏa sáng đúng thời điểm và thể hiện bản lĩnh trong những thời khó khăn. Và tinh thần chiến đấu quả cảm của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh là hình ảnh tiêu biểu cho ý chí và quyết tâm của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong chuyến làm khách trên sân Pakansari.

Được HLV Kim Sang-sik bố trí đá trung vệ cùng Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Thành Chung, Việt Anh trong lần đầu tiên đá chính tại ASEAN Cup 2026 nhanh chóng hòa nhập với nhịp độ trận đấu. Trước sức ép của đội chủ nhà, đặc biệt là chân sút Mitchell Baker đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 4 pha lập công, Việt Anh cùng các đồng đội duy trì sự tập trung, hạn chế tối đa khoảng trống và góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới.

Lát cắt rõ nét nhất về tinh thần chiến đấu của Việt Anh ở phút 26. Trong pha tranh chấp bóng bổng với chính Mitchell, anh bị rách mi mắt và chảy khá nhiều máu. Sau ít phút được đội ngũ y tế cầm máu và băng bó, trung vệ sinh năm 1999 trở lại sân thi đấu. Có lẽ, chiếc băng trắng trên vùng đầu càng tăng thêm thêm chỉ số quyết tâm của anh trong những tình huống phòng ngự sau đó.

Suốt thời gian có mặt trên sân, Việt Anh cùng các đồng đội duy trì sự chắc chắn trong những pha tranh chấp tay đôi cũng như các tình huống bọc lót. Hàng công Indonesia gần như không có nhiều cơ hội trước sự đeo bám quyết liệt của hàng phòng ngự Việt Nam. Phút 54, Việt Anh có pha xoạc bóng ngay trước vòng cấm để ngăn chặn một tình huống nguy hiểm. Chỉ một phút sau, anh tiếp tục lao người cản phá, đưa bóng đi hết đường biên ngang.

Chỉ khi đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước 3-0 cùng thế trận gần như nắm chắc chiến thắng ở phút 81, HLV Kim Sang-sik mới rút Việt Anh ra nghỉ. Trung vệ của CAHN rời sân với nụ cười mãn nguyện, sau đó hòa vào niềm vui chung của đồng đội và người hâm mộ khi vượt qua áp lực để giành chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách.

Trải lòng sau trận đấu, Việt Anh thừa nhận anh cũng có chút buồn khi không được ra sân ở hai trận trước, nhưng luôn giữ tâm thế sẵn sàng khi HLV Kim Sang-sik trao cơ hội. Trung vệ 27 tuổi cho biết: "Tôi rất vui khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trên sân Indonesia. Trước đây, chúng tôi từng có những kết quả không tốt trước đối thủ này ở sân chơi châu lục, vì vậy toàn đội đều vào sân với quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng".

Việt Anh cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Và bằng kinh nghiệm của mình, anh bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ trong chặng đường còn lắm gian truân sắp tới tại ASEAN Cup 2026.

HỮU THÀNH