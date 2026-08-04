HLV John Herdman: Cầu thủ Việt Nam biết cách trừng phạt sai lầm của Indonesia

Theo HLV John Herdman, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kỷ luật, tận dụng cơ hội hiệu quả và biết cách trừng phạt những sai lầm của Indonesia, qua đó giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Pakansari ở lượt trận thứ tư bảng A thuộc ASEAN Cup 2026.

HLV John Herdman thể hiện sự thất vọng khi Indonesia thua trắng 0-3 ngay trên sân nhà. ẢNH: ANH KHOA

HLV Herdman mở đầu buổi họp báo sau trận đấu vào tối 3-8 bằng lời chúc mừng chiến thắng tới đội tuyển Việt Nam. Ông nói thêm: "Đây là một trận đấu vô cùng khắc nghiệt và căng thẳng đúng như chúng tôi dự đoán từ trước. Các cầu thủ của tôi đã nhập cuộc tốt, nỗ lực kiểm soát thế trận và tạo ra một số cơ hội rõ ràng trong hiệp 1. Tuy nhiên, việc không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt".

Theo nhà cầm quân 50 tuổi, bước ngoặt của trận đấu đến từ khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng thời cơ của đội tuyển Việt Nam. Ông chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng ngự rất kỷ luật, thi đấu kiên cường và biết cách trừng phạt sai lầm của chúng tôi. Họ tận dụng thời cơ cực kỳ hiệu quả. Sau khi nhận bàn thua, chúng tôi buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Việt Nam đã chơi quá tập trung và hóa giải thành công các đợt lên bóng của chúng tôi".

Thực tế, Indonesia đã phải trả giá rất sớm khi mọi tính toán chiến thuật gần như sụp đổ chỉ sau 15 phút đầu tiên. Phút thứ 6, Nguyễn Hoàng Đức chọc khe tinh tế để Nguyễn Văn Vĩ thoát xuống dứt điểm từ góc hẹp, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Chín phút sau, Lê Phạm Thành Long tạo dấu ấn với đường chuyền xé toang hàng thủ Indonesia, giúp Nguyễn Hai Long băng xuống đối mặt và đánh bại thủ môn Nadeo, nâng tỷ số lên 2-0.

Việc nhận liên tiếp 2 bàn thua quá sớm khiến Indonesia buộc dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi tập trung của đội khách, trước khi nhận thêm bàn thua để khép lại trận đấu với thất bại 0-3.

Cầu thủ Indonesia (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn trước đội tuyển Việt Nam. ẢNH: TÔ AN

Kết quả này khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu với 7 điểm, xếp trên Singapore nhờ hiệu số vượt trội (+10 so với +3). Ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 7-8, thầy trò HLV Herdman buộc phải đánh bại Singapore trên sân khách nếu muốn nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.

HLV Herdman khẳng định Indonesia sẽ không buông xuôi: "Đây là kết quả thất vọng đối với cá nhân tôi và toàn đội. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về trận thua này. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc và chúng tôi không được phép đầu hàng. Toàn đội cần nhanh chóng gác lại thất bại, phân tích kỹ lưỡng những điểm chưa tốt để cải thiện. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho các trận đấu tiếp theo nhằm giành lấy những điểm số cần thiết".

HỮU THÀNH