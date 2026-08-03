Vé xem trận Indonesia - Việt Nam đã được bán hết trước giờ bóng lăn

Toàn bộ vé xem trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam tại lượt trận thứ 4 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026 đã được bán hết trước giờ bóng lăn.

Sân Pakansari được dự đoán phủ kín các khán đài ở cuộc so tài giữa hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Sân Pakansari (Bogor, Tây Java) có sức chứa khoảng 30.000 khán giả và được dự đoán sẽ kín chỗ khi Indonesia tiếp đón Việt Nam. Đến trưa ngày thi đấu 3-8, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) xác nhận trên các nền tảng truyền thông chính thức rằng toàn bộ vé đã được bán hết. PSSI gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và kỳ vọng các khán đài sân Pakansari sẽ được lấp đầy trong cuộc so tài giữa hai đội, diễn ra lúc 20g30 cùng ngày.

Ngoài ra, nhóm đông cổ động viên Việt Nam sẽ được ban tổ chức bố trí ngồi ở khu vực riêng, tách biệt với người hâm mộ đội chủ nhà và được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.

Trước đó, PSSI đã mở bán vé các trận sân nhà của Indonesia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 theo hình thức trực tuyến. Mức giá được phân chia theo từng khu vực khán đài sân Pakansari. Cụ thể, vé khán đài Tây và khán đài Đông có giá 250.000 rupiah (khoảng 360.000 đồng Việt Nam), trong khi vé khán đài Bắc và khán đài Nam có giá 125.000 rupiah (khoảng 182.000 đồng Việt Nam).

Nguyễn Xuân Son cùng các tuyển thủ Việt Nam quyết tâm hướng đến chiến thắng tại sân Pakansari. ẢNH: TÂM HÀ

So với trận ra quân gặp Campuchia, giá vé trận Indonesia tiếp đón Việt Nam cao hơn từ 25.000-50.000 rupiah do tính chất quan trọng của cuộc đối đầu. Dù vậy, lượng vé vẫn nhanh chóng được bán hết.

Ở trận ra quân gặp Campuchia trước đó, sân Pakansari đón 22.485 cổ động viên đến theo dõi. Đây là một trong 3 trận đấu có lượng khán giả cao nhất tại vòng bảng tính đến hiện tại. Tuy nhiên, con số này nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ trong trận Indonesia - Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam được đánh giá có ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Sau ba lượt trận, Singapore tạm dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm, trong khi Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm. Vì vậy, kết quả trận đấu tối nay sẽ tác động trực tiếp đến cục diện cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng.

Theo lịch thi đấu, cả Indonesia và Việt Nam đều không có nhiều thời gian chuẩn bị. Do mật độ thi đấu dày đặc, mỗi đội chỉ có một buổi tập chuyên môn trước trận để hoàn thiện chiến thuật và rà soát lực lượng. Dự kiến lúc 18g30, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ di chuyển từ khách sạn đến sân Pakansari, với quãng đường chỉ khoảng 1,5 km.

HỮU THÀNH