Đình Bắc trầm ngâm cùng tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia

Giữa không khí khẩn trương của đội tuyển Việt Nam tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xuất hiện với vẻ mặt trầm ngâm sau màn trình diễn chưa như kỳ vọng trước Singapore.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trầm ngâm trước giờ lên đường sang Indonesia. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Sáng 1-8, tuyển Việt Nam đã lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà ở lượt trận tiếp theo bảng A thuộc ASEAN Cup 2026. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang Sik khởi hành trên chuyến bay lúc 8g40, dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarn Hatta (Jakarta) vào khoảng 13 giờ cùng ngày. Sau đó, Đình Bắc cùng đồng đội tiếp tục di chuyển gần 80 km bằng xe buýt đến Bogor, nơi đóng quân và cũng là địa điểm diễn ra trận đấu với Indonesia vào tối 3-8.

Do lịch thi đấu dày đặc kết hợp quãng đường di chuyển dài, tuyển Việt Nam chỉ có một buổi tập duy nhất tại Bogor trước khi bước vào trận đấu được ví như “chung kết sớm” của bảng A.

Hình ảnh đáng chú ý trước giờ khởi hành là Đình Bắc với gương mặt đầy suy tư. Tiền đạo trẻ sinh năm 2004 vừa trải qua trận đấu đáng không đạt kỳ vọng trước Singapore khi được xếp đá chính nhưng phải rời sân từ phút 41. Sau trận hòa 0-0, Đình Bắc thẳng thắn thừa nhận bản thân đã chơi không tốt và chưa đáp ứng được kỳ vọng của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ.

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Không chỉ riêng Đình Bắc, toàn đội Việt Nam cũng còn nhiều điều phải cải thiện sau trận hòa không bàn thắng với Singapore. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội, các chân sút vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự cũng để lộ không ít khoảng trống, nhưng đối thủ không tận dụng thành công.

Kết quả chỉ giành được một điểm khiến tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng bảng A với 4 điểm, xếp sau Indonesia và Singapore. Điều đó khiến áp lực dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik gia tăng đáng kể trước chuyến làm khách trên sân đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Phát biểu trước chuyến đi, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội sẽ nhanh chóng họp rút kinh nghiệm ngay khi đặt chân đến Indonesia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá các học trò đã thi đấu dưới sức trước Singapore, đặc biệt là sự nóng vội trong khâu dứt điểm khiến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

Thành thử, trận gặp Indonesia mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với tuyển Việt Nam. Một kết quả tích cực không chỉ giúp đội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo. Ngược lại, nếu tiếp tục mất điểm, cánh cửa đi tiếp sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

HỮU THÀNH