Đội tuyển Việt Nam: Nỗi lo từ khâu dứt điểm

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 90 phút đầy nỗ lực trước Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng A thuộc ASEAN Cup 2026, tạo ra thế trận áp đảo cùng hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới đối phương.

Đỗ Hoàng Hên rất tích cực rất điểm trong trận đấu với Singapore. ẢNH: MINH HOÀNG

Kết quả hòa 0-0 phản ánh phần nào sự chắc chắn của hàng thủ Singapore, nhưng đồng thời cũng cho thấy bài toán tận dụng cơ hội vẫn là điều khiến HLV Kim Sang-sik phải trăn trở.

Theo thống kê từ trang chủ giải đấu, Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội kiểm soát bóng 54%, tung ra 15 pha dứt điểm về phía khung thành Singapore. Trong đó, có 2 lần bóng tìm đến xà ngang sau các cú sút xa đầy uy lực của Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tài Lộc. Đây là những khoảnh khắc khiến ban huấn luyện cùng các cầu thủ áo đỏ chỉ biết ôm đầu tiếc nuối trong trận đấu trên sân Mỹ Đình hôm 31-7.

Trước đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông, đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện được khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành. Từ cách tiếp cận trận đấu, sức ép liên tục được duy trì khi các cầu thủ tấn công tích cực di chuyển, phối hợp và khai thác khoảng trống ở hai biên. Lần lượt Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu và cả trung vệ Nguyễn Thành Chung đều có cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương, nhưng sự chính xác ở khoảnh khắc quyết định vẫn chưa xuất hiện.

Sự nóng vội trong những pha xử lý cuối cùng khiến đội bóng của HLV Kim Sang-sik nhiều lần bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Hàng thủ Singapore với số đông cầu thủ thi đấu tập trung, lăn xả là một phần nguyên nhân khiến các chân sút áo đỏ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, thủ môn Izwan Mahbud cũng có ngày thi đấu xuất sắc khi nhiều lần cản phá các pha dứt điểm nguy hiểm của đội chủ nhà.

Nguyễn Xuân Son bế tắc trước hệ thống phòng ngự kín kẽ mà Singapore tạo ra. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước việc hàng công chưa thể tạo ra khác biệt, HLV Kim Sang-sik quyết định điều chỉnh nhân sự khi đưa Nguyễn Tài Lộc vào thay Nguyễn Đình Bắc vào cuối hiệp 1, nhằm tăng thêm khả năng xuyên phá. Tuy nhiên, sự bế tắc trong khâu dứt điểm vẫn chưa được giải quyết.

Trong một ngày mà các chân sút áo đỏ liên tục có cơ hội, sự nóng vội phần nào khiến những tình huống cuối cùng chưa đạt hiệu quả cao nhất. Có những pha xử lý đã vượt qua được hàng thủ Singapore, có những khoảng trống được tạo ra sau các đường phối hợp có ý đồ, nhưng cú chạm cuối cùng lại thiếu một chút bình tĩnh để biến thành bàn thắng.

Trận hòa 0-0 để lại nhiều tiếc nuối, nhưng nhìn ở góc độ tích cực, đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy những tín hiệu đáng ghi nhận trong lối chơi. Các học trò của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều cơ hội và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu. Toàn đội không thiếu phương án tiếp cận khung thành Singapore. Từ những pha tấn công biên, các tình huống phối hợp trung lộ cho đến những cú sút xa, các cầu thủ đều đã tìm được cách gây khó khăn cho đối thủ. Vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng.

Với giới chuyên môn, chắc chắn HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã nhìn ra những điểm cần cải thiện sau trận đấu này. Để đội tuyển Việt Nam trở nên đáng sợ hơn, các tiền đạo và những cầu thủ có khả năng dứt điểm cần tìm lại sự sắc bén trong những thời điểm quyết định. Trước mắt, nhiệm vụ của ban huấn luyện là tiếp tục mài giũa hàng công để chuẩn bị cho chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân của Indonesia vào ngày 3-8 tới.

HỮU THÀNH