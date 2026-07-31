HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng về phong độ của Đình Bắc

Vốn là học trò cưng của HLV Kim Sang-sik ở SEA Games 2025, VCK U23 châu Á 2026 và mới đây là bùng nổ ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste, nhưng sang trận đấu với Singapore vào tối 31-7, Đình Bắc đã bị HLV Kim Sang-sik thay ra khi chưa hết hiệp 1…

HLV Kim Sang-sik tiếc nuối sau tình huống bỏ lỡ cơ hội của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Nguyên nhân Đình Bắc bị rút ra sân sớm không phải là chấn thương hay phục vụ ý đồ chiến thuật mà chính là không đạt yêu cầu từ nhà cầm quân người Hàn Quốc này. Nhìn ánh mắt của HLV Kim Sang-sik dành cho chân sút trẻ này khi anh đi ngang qua lúc rời sân thì ai cũng hiểu tâm trạng của ông Kim lúc ấy.

Ở đội hình xuất phát, HLV Kim Sang-sik giữ nguyên đội hình như trận gặp Timor Leste để kỳ vọng các cầu thủ đang nóng máy sẽ tiếp tục thành công trong trận đầu tiên trên sân nhà này. Nhưng hàng công thực sự gây thất vọng. Riêng Đình Bắc có ít nhất 2 tình huống dứt điểm khá vội vàng. Thay vì có thể chuyền cho đồng đội kết thúc, hoặc chỉn chu hơn thì anh thiếu sự chuẩn xác trong kết thúc, đưa bóng ra ngoài.

HLV Kim Sang-sik đi từ tiếc nuối đến thất vọng và quyết định rút chân sút trẻ này rời sân để thay bằng Tài Lộc vào phút 41. Ông chấp nhận vét hết “bài tẩy” từ trận đấu này để tập trung tìm chiến thắng, nhưng đã bất thành.

Đình Bắc bị thay ra vào phút 41. Ảnh: MINH HOÀNG

Phát biểu sau trận đấu, ông Kim nói: “Đình Bắc đã không làm tốt nhiệm vụ ở trận này so với những gì đã được chuẩn bị. Tôi biết cậu ấy sẽ rất tiếc, thậm chí hụt hẫng vì đang lên tinh thần sau trận ra quân. Nhưng mọi cá nhân trong đội đều cần hy sinh vì mục tiêu chung của cả đội. Ban huấn luyện sẽ động viên để Đình Bắc chuẩn bị tốt hơn cho trận gặp Indonesia tới đây".

Hòa trận này đội tuyển Việt Nam chưa thể lên ngôi đầu bảng mà thậm chí đặt mình vào thế khó trước chuyến làm khách trên sân Indonesia vào ngày 3-8 tới đây.

QUỐC CƯỜNG